«Соня, тормоз»: полиция установила автора Reels, который посадил детей самих в авто

Полицейские Львовской области установили автора видео, разлетевшегося соцсетями, где малолетняя девочка уехала сама за рулем, а отец позволил ей это сделать.

Девочка за рулем. Фото: патрульная полиция Львовской области

Кроме того, на пассажирском сиденье находился малолетний сын мужчины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию патрульной полиции Львовщины.

К счастью, дети не попали в ДТП. Отца привлекли к административной ответственности.

О случившемся стало известно во время мониторинга соцсетей: на видео мужчина дал управлять автомобилем малолетней девочке, а рядом сидел ее брат. Отец снимал событие на видео и подсказывал, как управлять.

Полицейские установили 28-летнего мужчину. В отношении него полицейские вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему право управления таким транспортным средством), а также ювенальная полиция составила протокол по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) КУоАП.

Полицейские подчеркивают: ответственное родительство – это не только забота, но и пример.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что журналист Дмитрий Гордон опубликовал видео из сети, где автор пишет: "Решил выбросить свои ненужные вещи в мусорку… бомжи с района на следующее утро".

На видео парень сначала выбрасывает вещи, а на другом кадре идет интервью Дмитрия Гордона с российским бизнесменом Евгением Чичваркиным, которое записывалось в Киеве. Дмитрий Гордон подписал это видео: "Элитные бомжи из района".