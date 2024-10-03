Солдат ВСУ торговал боеприпасами: что ему за это будет

При процессуальном руководстве прокуроров Мариупольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона в рамках контроля за совершением преступления в форме оперативной закупки задокументированы факты незаконного сбыта боеприпасов военнослужащим одной из воинских частей.

Задержанный подозреваемый, фото: Спецпрокуратура

Следствием установлено, что 43-летний солдат дважды сбыл боевые припасы – гранаты марок Ф-1, РГН с запалом к ним. Каждую гранату подозреваемый оценил в 1000 грн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Спецпрокуратуры.

В настоящее время правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, во время преступления.

Ему сообщено о подозрении по факту приобретения, хранения и сбыта огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Следствие продолжается. Проводится ряд экспертиз.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

По данным военной контрразведки СБУ, злоумышленником является 23-летний контрактник одной из воинских частей Украины , в мае этого года самовольно покинувший место службы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

В поисках быстрых заработков в Телеграм-каналах он попал в поле зрения кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил россии (более известного как гру). Российский спецслужб предложил дезертиру "легкие" деньги в обмен на сотрудничество. По указанию военной разведки РФ фигурант отслеживал огневые позиции противовоздушной обороны ВСУ на территории Винницкой области.