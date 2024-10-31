Социальные сети заполонили фото с военными: в ЦПД объяснили, чем это опасно

Пользователи социальных сетей сообщили о схеме, которую используют размещая фото военных, сгенерированных искусственным интеллектом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации.



Фото ЦПД

“В сети продолжают распространяться сгенерированные искусственным интеллектом фото, на которых изображены якобы украинские военные с призывами поставить лайк, поздравить с днем рождения, свадьбой и тому подобное. Также есть посты о якобы спасенных животных, детях и пожилых людях”, — говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что такие публикации распространяют боты, их цель – вызвать эмоции и заставить людей взаимодействовать с сообщением.

"Это помогает быстро набирать тысячи реакций от реальных пользователей, что ускоряет продвижение страниц, которые впоследствии могут использоваться как для распространения враждебных нарративов, так и мошеннических схем", — предупредили в Центре.

Также специалисты обратились к пользователям социальных сетей с просьбой соблюдать информационную гигиену и не поддаваться на манипуляции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мошенники начали использовать новую схему на фоне "тысячи от Зеленского". “Вниманию украинцев! Мошенники распространяют фейковые сообщения от Минсоцполитики! В сети, в частности среди Telegram-каналов, ходят ссылки на фейковые аккаунты Министерства социальной политики, которые якобы обещают выплаты 1000 гривен от государства”, — предупредили в Министерстве социальной политики.

Подробнее о новой мошеннической схеме можно узнать по ссылке.



