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Социальные сети заполонили фото с военными: в ЦПД объяснили, чем это опасно

Почему в ЦПД не советуют реагировать на фото военных, размещенных в социальных сетях

сегодня, 21:32
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Кречмаровская Наталия

Пользователи социальных сетей сообщили о схеме, которую используют размещая фото военных, сгенерированных искусственным интеллектом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации.

Социальные сети заполонили фото с военными: в ЦПД объяснили, чем это опасно

Фото ЦПД

“В сети продолжают распространяться сгенерированные искусственным интеллектом фото, на которых изображены якобы украинские военные с призывами поставить лайк, поздравить с днем рождения, свадьбой и тому подобное. Также есть посты о якобы спасенных животных, детях и пожилых людях”, — говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что такие публикации распространяют боты, их цель – вызвать эмоции и заставить людей взаимодействовать с сообщением.

"Это помогает быстро набирать тысячи реакций от реальных пользователей, что ускоряет продвижение страниц, которые впоследствии могут использоваться как для распространения враждебных нарративов, так и мошеннических схем", — предупредили в Центре.

Также специалисты обратились к пользователям социальных сетей с просьбой соблюдать информационную гигиену и не поддаваться на манипуляции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мошенники начали использовать новую схему на фоне "тысячи от Зеленского". “Вниманию украинцев! Мошенники распространяют фейковые сообщения от Минсоцполитики! В сети, в частности среди Telegram-каналов, ходят ссылки на фейковые аккаунты Министерства социальной политики, которые якобы обещают выплаты 1000 гривен от государства”, — предупредили в Министерстве социальной политики.

Подробнее о новой мошеннической схеме можно узнать по ссылке.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/12150
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