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Елизавета Черных
В этом году Днепр цветет с новой силой и продолжает шокировать украинцев. Некоторые утверждают, что подобного цветения не наблюдали на протяжении трех десятков лет. Река в прямом смысле зеленеет, и не только она, а и те, кто решает искупаться в главном водоеме страны. Фото пса, который приобрел зеленый окрас после купания в Днепре, обнародовала жительница Черкасс Ирина Вербивская, пишет УНИАН.
Собака окрасилась в зеленый цвет после купания в Днепре - фото из открытых источников
По словам женщины, Днепр с каждым годом все больше похож на болото, и скоро реки вовсе не будет, а "только эта каша".
Фотографии собаки Вербиевской обнародовали многие средства массовой информации. Они собирают тысячи "лайков" и множество комментариев.
Издание отмечает, что вода в Днепре цветет из-за того, что из-за жары в ней размножаются цианобактерии, или сине-зеленые водоросли. Однако в столичному водоканале утверждают, что существует иная причина цветения — слив в реку фосфатов. Подобные действия приводят к вымиранию фауны, ведь цианобактерии способны поглощать кислород.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что экологических проблем в Мировом океане хватает. Аварии с утечкой нефти и других агрессивных веществ (сырая нефть — опасный канцероген) встречаются в мире довольно часто. Однако событие в начале августа под Новороссийском заслуживает особого внимания. Об этом написал в своем блоге политолог Евгений Магда.
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