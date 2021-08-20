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Главная Новости Общество происшествия Собака окрасилась в зеленый цвет после купания в Днепре (ФОТО)
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Собака окрасилась в зеленый цвет после купания в Днепре (ФОТО)

Вода в Днепре цветет из-за того, что из-за жары в ней размножаются цианобактерии

сегодня, 14:35
Автор:

Елизавета Черных

В этом году Днепр цветет с новой силой и продолжает шокировать украинцев. Некоторые утверждают, что подобного цветения не наблюдали на протяжении трех десятков лет. Река в прямом смысле зеленеет, и не только она, а и те, кто решает искупаться в главном водоеме страны. Фото пса, который приобрел зеленый окрас после купания в Днепре, обнародовала жительница Черкасс Ирина Вербивская, пишет УНИАН. 

Собака окрасилась в зеленый цвет после купания в Днепре (ФОТО)

Собака окрасилась в зеленый цвет после купания в Днепре - фото из открытых источников

"Днепр и правда погибает, я это наблюдаю с каждым годом, рыбы все меньше и меньше, а та что есть — она вся с паразитами и язвами", — написала черкащанка. 

Собака окрасилась в зеленый цвет после купания в Днепре (ФОТО) - фото 2
Собака окрасилась в зеленый цвет после купания в Днепре (ФОТО) - фото 3
Собака окрасилась в зеленый цвет после купания в Днепре (ФОТО) - фото 4

По словам женщины, Днепр с каждым годом все больше похож на болото, и скоро реки вовсе не будет, а "только эта каша". 

Фотографии собаки Вербиевской обнародовали многие средства массовой информации. Они собирают тысячи "лайков" и множество комментариев. 

Издание отмечает, что вода в Днепре цветет из-за того, что из-за жары в ней размножаются цианобактерии, или сине-зеленые водоросли. Однако в столичному водоканале утверждают, что существует иная причина цветения — слив в реку  фосфатов. Подобные действия приводят к вымиранию фауны, ведь цианобактерии способны поглощать кислород. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что экологических проблем в Мировом океане хватает. Аварии с утечкой нефти и других агрессивных веществ (сырая нефть — опасный канцероген) встречаются в мире довольно часто. Однако событие в начале августа под Новороссийском заслуживает особого внимания. Об этом написал в своем блоге политолог Евгений Магда.                                                                 



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Источник: https://www.unian.net/ecology/u-ukrainki-posle-kupaniya-v-dnepre-pozelenela-sobaka-foto-11519605.html
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