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СНБО сообщает о массовой утечке данных: кто пострадает

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности отследили утечку данные почти с трех миллионов сайтов

сегодня, 22:04
Автор:

Владимир Лавский
СНБО сообщает о массовой утечке данных: кто пострадает

Во время плановой проверки на DarkNet специалисты обнаружили список трех миллионов сайтов, которые используют сервис Cloudflare для защиты от кибератак. Об этом сообщает официальный сайт СНБО. 

В список сайтов попали 45 ресурсов с доменом gov.ua и более шести тысяч - с доменом ua. Это, в свою очередь, значит, что некоторые сайты являются собственностью объектов критической инфраструктуры. По словам ведомства, данные о некоторых сайтах являются устаревшими, однако актуальной информации по-прежнему много. На данный момент важно как можно скорее сообщить собственникам о случившемся. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Германия официально направила прошение странам-членам Евросоюза ввести санкции против Российской Федерации за кибератаку на немецкий Бундестаг, которая произошла в 2015 году. Об этом сообщает издание Deutche Welle.

В документе указано, что "федеральное правительство обосновало предложение о введении санкций в рамках ЕС материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников". Пока что в самом Евросоюзе данную инициативу не комментируют и не дали однозначного ответа.


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