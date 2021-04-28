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СНБО прошлось санкциями по украинским таможенникам

Более 30 украинских таможенников попали под санкции СНБО

28 апреля 2021, 12:55
Автор:

Данило Матюха

39 работников Гостаможслужбы временно отстранили от работы из-за персональных санкций СНБО. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

СНБО прошлось санкциями по украинским таможенникам

Украинская таможня - фото с открытых источников

Таможенников подозревают в причастности к организации противоправного перемещения и нелегального ввоза товаров на территорию Украины.

В рамках осуществления мероприятий установления контактов и взаимодействия должностных лиц Гостаможслужбы с физическими и юридическими лицами, к которым применены персональные санкции, решением СНБО их временно отстранили от работы.

"На период проведения дисциплинарных производств в отношении возможного нарушения должностными лицами таможенной службы присяги госслужащего их временно отстранили от работы", — говорится в заявлении.

В частности дисциплинарные производства инициированы в отношении сотрудников из следующих регионов:

— Одесская таможня — 18 человек;

— Закарпатская таможня — 12 человек;

— Волынская таможня — 4 человека;

— Галицкая таможня — 1 человек.

К тому же Председатель Гостаможслужбы Павел Рябикин принял идентичные меры по 4 начальниках таможенных постов.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны инициировал отстранение от обязанностей более 100 таможенников, включая 17 руководителей таможен и таможенных постов.

Напомним, с 27 марта несколько судей Конституционного суда Украины утратили свои полномочия. Такое решение принял глава украинского государства Владимир Зеленский. Отменив указы о назначении Александра Касминина и Александра Тупицкого, президент вывел противостояние с КСУ на новый уровень. Стоит отметить, что по словам представителя президента в КСУ Федора Вениславского, уволенных судей ждет будущее обычных украинских граждан.


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Источник: https://customs.gov.ua/en/news/novini-20/post/vnaslidok-priiniattia-sanktsii-rnbo-vidstoroneno-vid-vikonannia-sluzhbovikh-oboviazkiv-shche-39-pratsivnikiv-derzhmitsluzhbi-475#scrollTop=0
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