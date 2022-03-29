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СНБО обнародовал фотоподтверждение угрозы для ЧАЭС

В СНБО сообщили, что Российская Федерация продолжает складировать боеприпасы недалеко от атомной электростанции в Чернобыле

сегодня, 20:59
Автор:

Администратор
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На официальной странице Совета национальной безопасности и обороны опубликованы спутниковые снимки, сделанные несколько дней назад, на которых ясно видно и движение большой колонны российских военных грузовиков с боеприпасами в нескольких сотнях метров от ЧАЭС и места разгрузки этих боеприпасов в населенном пункте Чернобыль, где они хранятся. под открытым небом.


СНБО обнародовал фотоподтверждение угрозы для ЧАЭС

Чернобыльская атомная электростанция

 "Российская федерация и ее многочисленная агентура в международных организациях отрицает факты транспортировки и накопления российскими войсками большого количества боеприпасов в непосредственной близости к объекту укрытия Чернобыльской АЭС. Деятельность российских оккупационных войск в любой момент может привести к детонации боеприпасов, повреждению Укрытия и радиационному заражению территории, где проживают сотни миллионов европейцев", — сообщает Генеральный штаб ВСУ.


 "Отмечаем, что, как и в большинстве других случаев, российская федерация и ее агенты влияния распространяют дезинформацию. Использование Чернобыльской зоны для транспортировки и накопления боеприпасов, а также размещение командных пунктов российских войск осуществляется сознательно, поскольку вооруженные силы Украины не могут вести на территории зоны отчуждения боевые действия. Риск детонации российских боеприпасов высок и без ведения боевых действий, в связи с пренебрежением оккупантами мерами безопасности, а также массовым использованием старых и некондиционных боеприпасов. Такие инциденты случаются на российских складах и арсеналах регулярно и в мирное время, что общеизвестно", — сообщает Генеральный штаб ВСУ.


СНБО обнародовал фотоподтверждение угрозы для ЧАЭС - фото 2
СНБО обнародовал фотоподтверждение угрозы для ЧАЭС - фото 3


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