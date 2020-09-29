СМИ: в США умер эмир Кувейта

Во вторник, 29 сентября, на территории Соединенных Штатов Америки умер эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на собственные источники.

Как говорится в сообщении, 91-летний эмир пребывал в США в одной из клиник, где проходил лечение, вероятно, от коронавируса.

Информацию о смерти политика подтвердил министр по делам канцелярии.

"Эмир Кувейта, его Величество Сабах Аль Ахмед Ас Сабах, отошел к Аллаху", — отметил министр.

Сабах IV стал эмиром Кувейта в 2006 году после того, как его кандидатуру поддержали на Национальном собрании.

Как ранее сообщали "Комментарии", умер один из самых известных шеф-поваров современности.

92-летний шеф-повар умер в своем доме на юге Франции в Роанне. Труагро начинал свою карьеру еще в 50-х годах прошлого века. Тогда он вместе со своим братом Жаном успел поработать в самых известных ресторанах Старого Света.

Собственное дело француз начал уже в 70-е годы после завоевания звания лучшего шеф-повара Франции.

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