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СМИ: в США умер эмир Кувейта

По данным СМИ, смерть наступила во время лечения

29 сентября 2020, 17:10
Автор:

Владимир Лавский

Во вторник, 29 сентября, на территории Соединенных Штатов Америки умер эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на собственные источники. 

СМИ: в США умер эмир Кувейта

Как говорится в сообщении, 91-летний эмир пребывал в США в одной из клиник, где проходил лечение, вероятно, от коронавируса. 

Информацию о смерти политика подтвердил министр по делам канцелярии.

"Эмир Кувейта, его Величество Сабах Аль Ахмед Ас Сабах, отошел к Аллаху", — отметил министр. 

Сабах IV стал эмиром Кувейта в 2006 году после того, как его кандидатуру поддержали на Национальном собрании. 

Как ранее сообщали "Комментарии", умер один из самых известных шеф-поваров современности. 

92-летний шеф-повар умер в своем доме на юге Франции в Роанне. Труагро начинал свою карьеру еще в 50-х годах прошлого века. Тогда он вместе со своим братом Жаном успел поработать в самых известных ресторанах Старого Света.

Собственное дело француз начал уже в 70-е годы после завоевания звания лучшего шеф-повара Франции. 


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