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Главная Новости Общество происшествия СМИ: в Харьков доставили тело одного из самых известных криминальных авторитетов в Украине (ВИДЕО)
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СМИ: в Харьков доставили тело одного из самых известных криминальных авторитетов в Украине (ВИДЕО)

Вадим Казарцев умер несколько дней назад в Германии от рака

сегодня, 23:22
Автор:

Владимир Лавский

В понедельник, 12 октября, в Харьков доставили тело известного криминального авторитета Вадима Казарцева по кличке "Князь". Об этом сообщает анонимный телеграм-канал "Труха. Харьков". 

СМИ: в Харьков доставили тело одного из самых известных криминальных авторитетов в Украине (ВИДЕО)

По данным источника, вечером в Харькове приземлился комфортабельный самолет Embraer Legacy, на котором и привезли "Князя". Известно, что в последнее время он пребывал в Германии, где лечился от онкологии, но так и не смог побороть недуг. В то же время никто точно не может назвать дату, когда именно скончался Казарцев. 

Известно, что похороны пройдут во вторник, 13 октября, в Харькове. 

Банде "Князя" в разное время инкриминировали разбои, похищения людей и другие тяжкие преступления, совершенные на территории Украины и других государств. 


Как ранее сообщали "Комментарии", в Николаеве произошло нападение на криминального авторитета "Мультика". 

В полиции не исключают, что в “Мультика” могли стрелять из мести или в связи с перераспределением криминальных сфер влияния в регионе. Кроме того, его могли “заказать” из-за бизнеса, невозвращенных долгов или на почве неприязненных отношений. Пока в полиции отрабатывают все эти версии, ни одна из которых не является основной. За покушение на умышленное убийство виновным грозит до 15 лет тюрьмы.



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