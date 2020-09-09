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СМИ узнали, где находится белорусская оппозиционерка Колесникова

Отец Марии Колесниковой сообщил, что оппозиционерка находится в СИЗО в Минске

сегодня, 13:39
Автор:

Владимир Лавский

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова пребывает в СИЗО №1 в Минске. Об этом сообщил отец, Александр Колесников в интервью TUT.by. 

СМИ узнали, где находится белорусская оппозиционерка Колесникова

"Сегодня утром мне поступил звонок от руководителя следственной группы следственного комитета Беларуси Василюк, чтобы уведомить, что моя дочь арестована. Также он предложил привезти ей передачу, назвав адрес СИЗО в Минске", - отметил Колесников.

Позже в дома Колесниковых произошли обыски, которые проводили спецслужбы. О результатах операции на данный момент ничего неизвестно. 

Как ранее сообщали "Комментарии", на границе с Беларусью была задержана Мария Колесникова, которая вместе с другими членами Координационного совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым двигалась в направлении Украины. Официально неизвестно, почему оппозиционерка не смогла попасть в Украину. По одной из версий, на высокой скорости выпала из автомобиля. 


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