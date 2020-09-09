СМИ узнали, где находится белорусская оппозиционерка Колесникова

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова пребывает в СИЗО №1 в Минске. Об этом сообщил отец, Александр Колесников в интервью TUT.by.

"Сегодня утром мне поступил звонок от руководителя следственной группы следственного комитета Беларуси Василюк, чтобы уведомить, что моя дочь арестована. Также он предложил привезти ей передачу, назвав адрес СИЗО в Минске", - отметил Колесников.

Позже в дома Колесниковых произошли обыски, которые проводили спецслужбы. О результатах операции на данный момент ничего неизвестно.

Как ранее сообщали "Комментарии", на границе с Беларусью была задержана Мария Колесникова, которая вместе с другими членами Координационного совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым двигалась в направлении Украины. Официально неизвестно, почему оппозиционерка не смогла попасть в Украину. По одной из версий, на высокой скорости выпала из автомобиля.

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