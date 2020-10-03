СМИ: у главы НАБУ Сытника - коронавирус: что известно на данный момент

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Владимир Лавский
Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заразился коронавирусом. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники источники в окружении чиновника.
По данным издания, сам факт его болезни официально не афишируется, хотя протекает она не в легкой форме.
Ранее "Комментарии" сообщали последние данные о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа, который также заразился COVID-19.
Личный врач президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Шон Конли отметил, что на данный момент больной проходит терапию за счет антибиотиков и препарата под названием "Ремдесивир".
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