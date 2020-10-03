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СМИ: у главы НАБУ Сытника - коронавирус: что известно на данный момент

Глава НАБУ Артем Сытник заразился коронавирусом

3 октября 2020, 23:45
Автор:

Владимир Лавский

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заразился коронавирусом. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники источники в окружении чиновника. 

СМИ: у главы НАБУ Сытника - коронавирус: что известно на данный момент

По данным издания, сам факт его болезни официально не афишируется, хотя протекает она не в легкой форме. 

Ранее "Комментарии" сообщали последние данные о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа, который также заразился COVID-19.

Личный врач президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Шон Конли отметил, что на данный момент больной проходит терапию за счет антибиотиков и препарата под названием "Ремдесивир".

"Это я посоветовал госпитализировать Трампа. Считаю, на данный момент это очень правильное решение. Сейчас Трамп пять дней на антибиотиках, плюс будет использовать препарат "Ремдесивир". К тому же, в клинике за ним присматривают лучшие врачи, есть все необходимое для работы и отдыха", — заверил Конли.



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