СМИ: Судья ВАКС Сикора могла развестись с мужем, чтобы спасти его от мобилизации

Судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Сикора могла отказаться от ребенка и рассталась с мужем, чтобы он получил статус отца, самостоятельно воспитывающего ребенка, и отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает издание "Українські новини".

"Александр Сикора избежал мобилизации с помощью жены — судьи Высшего антикоррупционного суда, которая развелась с ним и отказалась от ребенка, чтобы муж стал единственным опекуном. В конце февраля 2025 года Екатерина Сикора подала иск в суд Днепра о расторжении брака. В представленных документах отмечалось, что брачные отношения между супругами прекратились еще раньше. Якобы с 2019 года каждый супруг жил отдельной жизнью, а окончательно брачные отношения прекратились в июле 2024 года. В иске также отмечалось, что малолетний сын супругов с 2019 года проживает вместе с отцом", — пишет издание со ссылкой на информацию движения "Честная мобилизация".

Журналисты отмечают, что судья ВАКС якобы переписала имущество на мужа перед вступлением в должность, а при разводе не заявила никаких претензий по его разделу.

"При этом стороны сообщили суду, что между ними нет спора относительно раздела имущества. Что удивительно, ведь перед тем, как занять должность судьи ВАКС, Екатерина Сикора переписала немало движимого и недвижимого имущества на мужа. Например, он внезапно стал владельцем нескольких квартир, земельных участков и нежилых помещений. Mercedes-Benz, несколько фур, прицепов и даже лодка", — отмечает СМИ.

Суд, по данным издания, удовлетворил иск о разводе, таким образом предоставив Александру Сикоре статус отца-одиночки и вместе с ним отсрочку от мобилизации и возможность выезжать за границу.

"По результатам рассмотрения иск был удовлетворен, и брак между Екатериной и Александром официально расторгнут. После развода Сикора получил статус отца, который самостоятельно воспитывает ребенка, что в соответствии с законодательством может быть основанием для отсрочки от мобилизации. Кроме того, Александр Сикора также получил возможность беспрепятственно уезжать за границу", — говорится в материале.

Издание напомнило, что судья ВАКС Екатерина Сикора, вероятно, испытывает проблемы с НАПК, она задекларировала большое количество недвижимости, а также фирмы, оформленные на ее родственников. При этом Сикора через суд потребовала себе компенсацию за жилье из бюджета в размере 0,5 млн грн.