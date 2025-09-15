В Одессе на выходных произошла серьезное ДТП. Аварию, вероятно, устроила охрана народного депутата Петра Порошенко.

Петр Порошенко. Фото из открытых источников

Издание "Униан" сообщает, что авария произошла днем 13 сентября на перекрестке улиц Еврейская и Караванского.

"Внедорожник, в котором находился руководитель охраны Порошенко по фамилии Стебловский, проигнорировал красный сигнал светофора и на большой скорости врезался в другой автомобиль, за рулем которого находилась женщина. От мощного удара ее авто перевернулось на крышу", — пишет издание.

Как отмечает СМИ, ссылаясь на информацию очевидцев аварии, якобы начальник охраны Порошенко сразу снял номерные знаки с обеих машин, чтобы невозможно было идентифицировать владельцев и избежать ответственности.

Ни Петр Порошенко, ни его представители, как пишет издание, ситуацию публично не комментировали.

"Это не первый случай ДТП с участием автомобилей сопровождения народного депутата. Ранее в Киеве кортеж Порошенко сбил 88-летнего пенсионера", — сообщает СМИ.

Отмечается, что сейчас идет проверка всех обстоятельств происшествия.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные требовали извинения от народного депутата от "Европейской солидарности" Олега Синютки, который поучал украинских защитников делать "меньше бравады об украинских ракетах и беспилотниках".

Бойцы напомнили, что именно при президентской каденции Петра Порошенко происходил сознательный саботаж ракетных программ. По данным СМИ, именно при каденции Порошенко блокировалось производство ракетного комплекса "Нептун".

Военные возмутились, что не воевавший и не имеющий отношения к обороне депутат поучает тех, кто ежедневно на фронте уничтожает врага.



