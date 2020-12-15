kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.12.2020

BTC/USD

19468.11

ETH/USD

591.03

LTC/USD

82.85

НБУ 15.12.2020

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия СМИ обнародовали данные о коррупции при захоронении погибших на Донбассе военных - МО подтвердило информацию
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ обнародовали данные о коррупции при захоронении погибших на Донбассе военных - МО подтвердило информацию

Речь идет о привлечении к юридической ответственности определенного круга должностных лиц

сегодня, 22:20
Автор:

Дмитрий Симоненко

В главном силовом ведомстве Украины подтвердили факты коррупции при предоставлении ритуальных услуг семьям погибших в боевых действиях на Донбассе украинских военнослужащих. Ранее такую информацию обнародовала известная украинская журналистка Янина Соколова.

СМИ обнародовали данные о коррупции при захоронении погибших на Донбассе военных - МО подтвердило информацию


Известно, что Министерство обороны провело служебное расследование по поводу публикации вышеуказанной информации. По словам пресс-службы ведомства, установлено, что, действительно, определенный круг заинтересованных должностных имел свой частный интерес при проведении процедур публичных закупок.

Также в МО обратили внимание, что после процедуры аудита Управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба Вооруженных Сил Украины и частей по расходованию бюджетных средств и окончанию внутреннего расследования будет поднят вопрос о привлечении виновных к ответственности.

СМИ обнародовали данные о коррупции при захоронении погибших на Донбассе военных - МО подтвердило информацию - фото 2  

Ранее "Комментарии" писали о том, что нынешний глава министерства культуры Александр Ткаченко возглавив список топ-коррупционеров этого года. Об этом сообщают "Подробности", опираясь на результаты своего журналистского расследования. Представители СМИ  обнаружили, что Ткаченко имеет недвижимость на Трухановом острове, а именно — усадьба из нескольких жилых построек, хотя участок, по словам журналистов, был отведен под застройку.
Кроме того, порталу стало известно, что по информации украинских СМИ, Национальное антикоррупционное агентство публично обвинило генпрокурора Ирину Венедиктову в покрывании коррупционеров и давлении на следствие. Так, стало известно, что по информации НАБУ, 1 декабря Венедиктова без изучения материалов уголовного дела и правовых оснований изменила процессуальных руководителей в ведении уголовного дела о незаконном завладении 81 миллиона гривен, принадлежащих Нацгвардии.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/photos/a.694248700637638/3707250962670715/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ