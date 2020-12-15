СМИ обнародовали данные о коррупции при захоронении погибших на Донбассе военных - МО подтвердило информацию

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Дмитрий Симоненко
В главном силовом ведомстве Украины подтвердили факты коррупции при предоставлении ритуальных услуг семьям погибших в боевых действиях на Донбассе украинских военнослужащих. Ранее такую информацию обнародовала известная украинская журналистка Янина Соколова.
Известно, что Министерство обороны провело служебное расследование по поводу публикации вышеуказанной информации. По словам пресс-службы ведомства, установлено, что, действительно, определенный круг заинтересованных должностных имел свой частный интерес при проведении процедур публичных закупок.
Также в МО обратили внимание, что после процедуры аудита Управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба Вооруженных Сил Украины и частей по расходованию бюджетных средств и окончанию внутреннего расследования будет поднят вопрос о привлечении виновных к ответственности.
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