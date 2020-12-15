СМИ обнародовали данные о коррупции при захоронении погибших на Донбассе военных - МО подтвердило информацию

В главном силовом ведомстве Украины подтвердили факты коррупции при предоставлении ритуальных услуг семьям погибших в боевых действиях на Донбассе украинских военнослужащих. Ранее такую информацию обнародовала известная украинская журналистка Янина Соколова.





Известно, что Министерство обороны провело служебное расследование по поводу публикации вышеуказанной информации. По словам пресс-службы ведомства, установлено, что, действительно, определенный круг заинтересованных должностных имел свой частный интерес при проведении процедур публичных закупок.

Также в МО обратили внимание, что после процедуры аудита Управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба Вооруженных Сил Украины и частей по расходованию бюджетных средств и окончанию внутреннего расследования будет поднят вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Ранее "Комментарии" писали о том , что нынешний глава министерства культуры Александр Ткаченко возглавив список топ-коррупционеров этого года. Об этом сообщают "Подробности", опираясь на результаты своего журналистского расследования. Представители СМИ обнаружили, что Ткаченко имеет недвижимость на Трухановом острове, а именно — усадьба из нескольких жилых построек, хотя участок, по словам журналистов, был отведен под застройку.

Кроме того, порталу стало известно , что по информации украинских СМИ, Национальное антикоррупционное агентство публично обвинило генпрокурора Ирину Венедиктову в покрывании коррупционеров и давлении на следствие. Так, стало известно, что по информации НАБУ, 1 декабря Венедиктова без изучения материалов уголовного дела и правовых оснований изменила процессуальных руководителей в ведении уголовного дела о незаконном завладении 81 миллиона гривен, принадлежащих Нацгвардии.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!