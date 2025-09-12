logo

Стали известны подробности кровавого ДТП с участием детектива НАБУ

12 сентября 2025, 13:50
Автор:
Кречмаровская Наталия

Сотрудник НАБУ 11 сентября попал в ДТП в Ивано-Франковской области.

СМИ об эксклюзивных деталях кровавого ДТП с участием детектива НАБУ: летел на скорости 200 км/ч

ДТП с детективом НАБУ. Фото ГДБ

По информации издания "Униан", детектива Бюро зовут Сергей Нагорнюк, он не просто совершил аварию на служебной машине, а двигался на скорости 200 км/ч. Автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes Sprinter.

"Удар был такой силы, что авто пострадавшего превратилось в металлолом, а сам водитель Mercedes получил серьезные травмы — одна нога ампутирована, а другая — разбита. Сейчас он находится в реанимации", — пишет издание.

Как сообщает СМИ со ссылкой на свидетелей, на место происшествия сразу приехали другие сотрудники НАБУ, которые оказывали давление на полицию и пытались "замять" дело. Также не давали свидетелям снимать видео последствий ДТП.

"Эти детективы удалось идентифицировать — помогать коллеге избежать ответственности приехали Ирина Молчанюк и Николай Вальчук. Кроме того, в авто Нагорнюка нашли очень интересные находки — в частности, "липовые" удостоверения МВД и СБУ. И это может стать поводом для открытия еще одного дела за подделку документов", — пишет СМИ.

Издание напомнило, что Государственное бюро расследований уже возбудило уголовное дело, а Национальное антикоррупционное бюро также было вынуждено подтвердить очередное ДТП с участием своего представителя.

Такие случаи, как отмечает издание, к сожалению стали системными. Ранее ДБР уже объявило о подозрении трем сотрудникам НАБУ в совершении трех отдельных дорожно-транспортных происшествий, произошедших в 2021 и 2023 годах, в результате которых пострадали люди.

Издание "Главред" опубликовало видео автокатастрофы и фото последствий аварии.

СМИ об эксклюзивных деталях кровавого ДТП с участием детектива НАБУ: летел на скорости 200 км/ч - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде высказались категорически относительно независимости НАБУ и САП.



Источник: https://www.unian.ua/incidents/letiv-na-shvidkosti-200-km-god-ta-namagavsya-zam-yati-spravu-z-yavilis-novi-detali-krivavoji-dtp-za-uchasti-detektiva-nabu-13128261.html
