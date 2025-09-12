СМИ об эксклюзивных деталях кровавого ДТП с участием детектива НАБУ: летел на скорости 200 км/ч

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Сотрудник НАБУ 11 сентября попал в ДТП в Ивано-Франковской области.
ДТП с детективом НАБУ. Фото ГДБ
По информации издания "Униан", детектива Бюро зовут Сергей Нагорнюк, он не просто совершил аварию на служебной машине, а двигался на скорости 200 км/ч. Автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes Sprinter.
Как сообщает СМИ со ссылкой на свидетелей, на место происшествия сразу приехали другие сотрудники НАБУ, которые оказывали давление на полицию и пытались "замять" дело. Также не давали свидетелям снимать видео последствий ДТП.
Издание напомнило, что Государственное бюро расследований уже возбудило уголовное дело, а Национальное антикоррупционное бюро также было вынуждено подтвердить очередное ДТП с участием своего представителя.
Такие случаи, как отмечает издание, к сожалению стали системными. Ранее ДБР уже объявило о подозрении трем сотрудникам НАБУ в совершении трех отдельных дорожно-транспортных происшествий, произошедших в 2021 и 2023 годах, в результате которых пострадали люди.
Издание "Главред" опубликовало видео автокатастрофы и фото последствий аварии.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде высказались категорически относительно независимости НАБУ и САП.