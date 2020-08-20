СМИ: НАБУ приступил к расследованию деятельности топ-менеджеров "Укрзализныци" (ФОТО ДОКУМЕНТА)

По материалам пресс-конференции в "Интерфаксе" народного депутата Андрея Деркача и директора по финансам, экономике и бизнесу "Укрзализныци" в 2016–2020 годах Андрея Рязанцева НАБУ внесло в ЕРДР запись. Об этом сообщает портал The Workd News.

Уголовное производство открыто по статье 191 части пятой УК Украины (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении в особо крупных размерах). Если вина будет доказана, то мера наказания следующая: лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Короткое содержание звучит так: служебные лица "УЗ" по предварительному сговору со служебными лицами частных юридических лиц завладели денежными средствами "УЗ" в особо крупных размерах при осуществлении закупок колесных пар в 2019-2020 годах.

Это еще раз подтверждает заявления Андрея Рязанцева о коррупции в наблюдательном совете компании и и.о. главы правления. Это привело к серии увольнений топ-менеджеров, на которых оказывали давление в разных формах.

Как ранее сообщали "Комментарии", "Укрзализныця" изменила правила покупки билетов.

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