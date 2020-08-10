СМИ: бывший народный депутат получил семь лет тюрьмы

В понедельник, 10 августа, Деснянский райсуд Киева вынес приговор бывшему народному депутату от "Партии регионов" и фракции "Батькивщина" Александру Шепелеву. Его засудили на семь лет тюрьмы за побег из Украины, когда Шепелев пребывал под арестом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на текст приговора.

Напомним, Александр Шепелев в 2013 году был задержан в Венгрии. Бывший нардеп подозревается в ряде преступлений. В 2014 году его выдали Украине, суд избрал меру пресечения в виде ареста, однако Шепелев с помощью сообщников убежал из больницы, а затем и покинул территорию Украины.

Деснянский суд признал его виновным в побеге 6 июля 2014 года, а также в предоставлении взятки сотрудникам органа Пенитенциарной службы Украины, которые также обвинены в содействии побега. Бывший нардеп приговорен к наказанию в виде семи лет лишения свободы со штрафом в размере 8500 гривен и конфискацией имущества.

Как ранее сообщали "Комментарии", депутата от ОПЗЖ облили зеленкой у стен Верховной Рады Украины.

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