СМИ: Адвокат Емельянов о возможных причинах давления ГБР и прокуратуры на судей

Ситуация в судебной системе Украины сегодня вызывает множество вопросов. Есть опасения относительно вероятного давления на судей для принятия "правильных" решений. А это уже может являться признаками сознательного разрушения демократии.

Иллюстративное фото

Действия представителей ГБР и Генпрокуратуры уже только вызывают вопросы, но и наводят на мысли о целенаправленных атаках, пишет издание "Українські новини".

"Сегодня они через колено ломают одного судью по поводу коммерческих вопросов миллиардеров, а завтра уже ты не сможешь даже обжаловать штраф за нарушение ПДД", — приводит издание комментарий адвоката и волонтера Артура Емельянова.

По данным СМИ, 18 января 2025 года следователи ГБР провели обыски и сообщили о подозрении судье Хозяйственного суда города Киева Анатолию Ивченко. Отмечается, что он обвиняется в государственной измене. Поводом стало якобы решение, принятое 13 лет назад.

"Это решение было оставлено без изменений судами апелляционной и кассационной инстанций, но теперь ГБР решило, что оно является основанием для уголовного преследования", — ссылается на слова Артура Емельянова.

Издание предполагает, что ГБР и Генпрокуратура действовали, вероятно, по заказу.

“Имеет место не просто атака на судью Ивченко или Емельянова. Это спланированная акция, которая имеет единственную цель – заставить судей принимать "правильные" решения под давлением. Ивченко делают примером для других – "не будешь делать, что говорят, – будешь сидеть в СИЗО и безразлично на законность", — пишет издание.

СМИ предполагает, что в Украине происходит вероятное захват судебной ветви власти через силовые структуры. А ГБР и прокуратура превратились в инструмент давления, используемый для достижения политических и коммерческих целей.

Что касается дела самого Артура Емельянова, он сообщил: ему с адвокатами удалось доказать незаконность решения Печерского суда об аресте в Апелляционной палате ВАКС.

Издание также напомнило, что бывшего топ-чиновника судебной власти Артура Емельянова подозревают в участии в преступной организации и получении неправомерной выгоды. Между тем, по словам самого Емельянова, задача ГБР была его "закрыть".

Напомним, что активисты, как писал портал "Комментарии", предупреждают об угрозе экономике Украины из-за расследования против предпринимателя.



