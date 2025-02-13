Смертельное ДТП в Донецкой области: военному грозит до 10 лет заключения

В Донецкой области завершено досудебное расследование по делу смертельного ДТП, в котором погибли три человека, среди них 12-летний мальчик. Военнослужащий, совершивший аварию, теперь предстанет перед судом за нарушение ПДД. ГБР установило все обстоятельства трагедии, и обвинения уже направлены в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Смертельное ДТП в Донецкой области. Фото: ГСЧС

Трагедия произошла 11 сентября 2024 на выезде из города Родинское в Покровском районе Донбасса. Военный, управляя служебным автомобилем, не остановился на перекрестке и столкнулся с автомобилем ВАЗ, двигавшимся по главной дороге. В результате столкновения водитель ВАЗа погиб на месте, а пассажиры — женщина и 12-летний мальчик — получили смертельные травмы.

После тщательного расследования и назначения ряда экспертиз ГБР установило все факты инцидента. Военнослужащий обвиняется в нарушении правил эксплуатации транспортных средств, что привело к смертельному исходу. По этой статье Уголовный кодекс Украины ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Государственное бюро расследований завершило расследование трагической аварии в Славянске, унесшей жизни двух человек, среди них — журналистки государственного издания. Военнослужащему, который был за рулем микроавтобуса, предъявлены обвинения в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек. Обвинительный акт уже направлен в суд. Водитель ВАЗ-2106 погиб мгновенно, а получившая серьезные травмы журналистка была срочно госпитализирована. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли – через несколько часов женщина скончалась в больнице.