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Смертельно опасная игра распространяется среди подростков: в чем угроза

Что делать, если вы заметили человека на вагоне или подножке транспорта

сегодня, 15:46
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Кречмаровская Наталия

На днях в Киеве произошла ужасная трагедия – подросток пострадал, катаясь между вагонами электрички. В Патрульной полиции Украины предупредили, что среди подростков распространяется опасная игра зацепинг, которая несет смертельную опасность.

Смертельно опасная игра распространяется среди подростков: в чем угроза

Иллюстративное фото

В полиции отметили, что в Украине с начала года зафиксировано 8 случаев зацепинга, в результате которых пострадали 9 детей.

"Ради нескольких секунд видео или экстрима подростки подвергаются смертельной опасности! Но стоит помнить: электрический ток, падение или столкновение с препятствиями почти никогда не дают второго шанса", — предупредили в полиции.

Также рассказали, что зацепинг – это смертельно опасно, ведь:

  • напряжение до 27 000 вольт – даже если не касаться проводов, удар током может быть мгновенным;

  • падение с высоты – одно резкое движение, и жизнь может измениться навсегда;

  • столкновение с препятствиями – мосты, тоннели, опоры со скоростью 60-100 км/ч – это фатально.

В полиции объяснили, что делать, если вы заметили человека на вагоне или подножке транспорта:

  • немедленно сообщите дежурному вокзалу или работникам железной дороги;

  • позвоните на горячую линию Укрзализныци: 0 800 503 111 (бесплатно) и вызовите Национальную полицию или ГСЧС (102/112);

  • запомните место события для точной передачи информации службам.

"Родители, общайтесь с подростками об опасности зацепки. Внимательно следите за контентом в их соцсетях — экстремальные видео могут толкать на риск с летальным исходом. Также обращайте внимание на новые интересы ребенка — резкая увлеченность транспортом или экстремальными видео может быть сигналом", — отметили в полиции.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, что украинцев не будут защищать от лудомании.



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Источник: https://patrolpolice.gov.ua/2025/03/18/politsiya-zaklykaye-zacheping-ne-gra-a-smertelnyj-ryzyk/
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