Смертельно опасная игра распространяется среди подростков: в чем угроза

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Кречмаровская Наталия
На днях в Киеве произошла ужасная трагедия – подросток пострадал, катаясь между вагонами электрички. В Патрульной полиции Украины предупредили, что среди подростков распространяется опасная игра зацепинг, которая несет смертельную опасность.
Иллюстративное фото
В полиции отметили, что в Украине с начала года зафиксировано 8 случаев зацепинга, в результате которых пострадали 9 детей.
Также рассказали, что зацепинг – это смертельно опасно, ведь:
напряжение до 27 000 вольт – даже если не касаться проводов, удар током может быть мгновенным;
падение с высоты – одно резкое движение, и жизнь может измениться навсегда;
столкновение с препятствиями – мосты, тоннели, опоры со скоростью 60-100 км/ч – это фатально.
В полиции объяснили, что делать, если вы заметили человека на вагоне или подножке транспорта:
немедленно сообщите дежурному вокзалу или работникам железной дороги;
позвоните на горячую линию Укрзализныци: 0 800 503 111 (бесплатно) и вызовите Национальную полицию или ГСЧС (102/112);
запомните место события для точной передачи информации службам.
Напомним, что портал "Комментарии" писал, что украинцев не будут защищать от лудомании.
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