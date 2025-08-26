В Лиссабоне на известной арене Кампу-Пекену погиб 22-летний Мануэл Мария Триндаде. Он участвовал в традиционном португальском бою быков в роли форкадо — бойца, без оружия пытающегося удержать животное за рога. Об этом пишет BILD.

Смертельная коррида: 22-летний участник погиб под 700-килограммовым быком

Триндадзе устремился навстречу 695-килограммовому быку, но его товарищи не смогли вовремя остановить животное. Бык протянул молодого человека и с силой ударил о деревянное ограждение. Удар пришелся в голову — спортсмен получил тяжелые травмы.

Медики оказали ему помощь прямо на арене и доставили в больницу Сан-Жозе, где его ввели в искусственную кому. Несмотря на усилия врачей, утром 23 августа Триндадзе умер от необратимых повреждений мозга.

Юноша считался перспективным бойцом и выступал за любительскую группу São Manços, которая в этом году готовилась к 60-летнему юбилею. Трагедия вызвала новый всплеск критики в адрес корриды, которую защитники животных называют жестоким и опасным зрелищем.

