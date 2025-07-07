Сегодня утром, 7 июля, в городе Перечин на Закарпатье произошла смертельная авария: около 4:30 автомобиль BMW X5 протаранил бетонное ограждение контрольно-ревизионного пункта. За рулем была 53-летняя местная жительница, которая, по предварительным данным, была нетрезвая.

Смерть на блокпосте: водитель отказалась от теста на алкоголь

Женщина не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и влетела в блокпост, где находились правоохранители. Один из них — 45-летний военнослужащий Госпогранслужбы Украины — получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, но спасти не удалось — мужчина скончался.



Полиция задержала водитель сразу на месте. Она имела очевидные признаки алкогольного опьянения, однако проходить тест на алкоголь отказалась. В настоящее время она находится в больнице под круглосуточной охраной – также получила травмы во время ДТП.



Кроме нее, в больнице оказался и 31-летний пассажир из Ивано-Франковской области, находившийся в салоне BMW.



Полиция уже открыла уголовное производство — женщине инкриминируют нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека (ч. 3 ст. 286-1 УК). Ей грозит до 10 лет тюрьмы и утрата прав на вождение до 10 лет.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что сегодня, 7 июля, российские войска совершили воздушные удары по Харькову и Запорожью с использованием ударных дронов-камикадзе. Под прицел снова попали военные объекты — зафиксированы попадания в здание Харьковского областного ТЦК и СП и рядом территорию. Аналогичная атака произошла и у Запорожского областного ТЦК.