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Популярный экстремал, покоряющий небоскребы выпал из 68 этажа

Француз, известный экстремальными видами спорта, погиб после падения с 68 этажа жилого дома в Гонконге.

сегодня, 12:25
Автор:
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Slava Kot
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В Гонконге умер Реми Энигма, известный своими восхождениями на самые высокие небоскребы мира. 30-летний парень выпал с 68 этажа здания комплекса Tregunter Towers. Незадолго до смерти он постучался в одно из окон, прося помощи у служанки, которая там работала.

Популярный экстремал, покоряющий небоскребы выпал из 68 этажа

Реми Энигма Люси на многоэтажке. Фото из открытых источников

30-летний француз Реми Люсиди, более известный как Реми Энигма, собирался покорить очередную многоэтажку. Француз прибыл в жилой комплекс Tregunter Towers, где соврал охраннику, что пришел в гости к своему другу, живущему на 40-м этаже небоскреба. Офицер службы безопасности попытался задержать Люсиди после того, как предполагаемый друг подтвердил, что он не знаком с Реми Энигма. Однако француз вошел в лифт и направился к вершине небоскреба.


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На кадрах из камеры безопасности было видно, как Реми Энигма поднялся на лифте на 49-й этаж, а затем пошел по лестнице на вершину здания. Преследовавшие мужчину обнаружили открытый люк на крыше, однако нигде не видели гражданина Франции. Полиция выяснила, что живым мужчину в последний раз видела горничная пентхауса на верхних этажах небоскреба. Полиция считает, что мужчина оказался в ловушке перед несчастным случаем и стучал в окно прося помощи. Впоследствии Реми Энигма упал с 68 этажа здания.

Реми Энигма в соцсетях охотно делился фотографиями, сделанными на вершинах высоких небоскребов. Француз поднимался на них без страховки. Его экстремальные фотографии и видео привлекали внимание со всего мира.

Популярный экстремал, покоряющий небоскребы выпал из 68 этажа - фото 2
Популярный экстремал, покоряющий небоскребы выпал из 68 этажа - фото 3
Популярный экстремал, покоряющий небоскребы выпал из 68 этажа - фото 4
Популярный экстремал, покоряющий небоскребы выпал из 68 этажа - фото 5
Популярный экстремал, покоряющий небоскребы выпал из 68 этажа - фото 6

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что прямо во время тренировки погиб известный фитнес-блогер.

Также "Комментарии" писали о смерти известной певицы Шинейд О'Коннор.



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Источник: https://nypost.com/2023/07/30/daredevil-known-for-high-rise-stunts-dead-after-falling-from-68th-floor/
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