Популярный экстремал, покоряющий небоскребы выпал из 68 этажа

В Гонконге умер Реми Энигма, известный своими восхождениями на самые высокие небоскребы мира. 30-летний парень выпал с 68 этажа здания комплекса Tregunter Towers. Незадолго до смерти он постучался в одно из окон, прося помощи у служанки, которая там работала.

Реми Энигма Люси на многоэтажке. Фото из открытых источников

30-летний француз Реми Люсиди, более известный как Реми Энигма, собирался покорить очередную многоэтажку. Француз прибыл в жилой комплекс Tregunter Towers, где соврал охраннику, что пришел в гости к своему другу, живущему на 40-м этаже небоскреба. Офицер службы безопасности попытался задержать Люсиди после того, как предполагаемый друг подтвердил, что он не знаком с Реми Энигма. Однако француз вошел в лифт и направился к вершине небоскреба.

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На кадрах из камеры безопасности было видно, как Реми Энигма поднялся на лифте на 49-й этаж, а затем пошел по лестнице на вершину здания. Преследовавшие мужчину обнаружили открытый люк на крыше, однако нигде не видели гражданина Франции. Полиция выяснила, что живым мужчину в последний раз видела горничная пентхауса на верхних этажах небоскреба. Полиция считает, что мужчина оказался в ловушке перед несчастным случаем и стучал в окно прося помощи. Впоследствии Реми Энигма упал с 68 этажа здания.

Реми Энигма в соцсетях охотно делился фотографиями, сделанными на вершинах высоких небоскребов. Француз поднимался на них без страховки. Его экстремальные фотографии и видео привлекали внимание со всего мира.

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