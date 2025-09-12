Сколько человек занимались проституцией в Украине до и во время войны: официальные данные Нацполиции

В довоенные годы в Украине шли дискуссии о легализации проституции. Вопрос в то время был острым – создавали петиции, устраивали обсуждение не только на уровне общества. Рассматривали возможные варианты и во власти.

Так, в 2020 году тогдашний глава Нацполиции Игорь Клименко объяснял, что вопрос легализации проституции в Украине можно рассмотреть после общественной дискуссии и в случае, если государство сможет создать законодательные основы для регуляции этой сферы. По его словам, главное – четкие правила игры на этом "рынке". К тому же отмечал, что эта проблема (проституции – ред.) существовала, существует и будет существовать во всем мире. И Украина, по его словам, здесь не исключение.

Полномасштабная война изменила круг острейших проблем и о проституции говорят гораздо реже, однако она осталась.

Портал "Комментарии" узнал в Национальной полиции Украины, как изменилась статистика административных правонарушений в Украине по статье 1811.1 — занятие проституцией. На официальный журналистский запрос в Нацполиции ответили, что в общей сложности в период 2020-2024 годов и 8 месяцев 2025 года по указанной статье было выявлено 3967 человек. В 2020 году – 995 человек, из них 985 женщин. В 2021 году динамика немного уменьшилась — 767 человек. Наименьшее количество выявленных правонарушителей за весь год было в 2024-м — 466 человек. А за 8 месяцев 2025 года 285 человек, из них 276 женщин.

