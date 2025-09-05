Скольким мужчинам пограничники помогли пересечь границу: разоблачение масштабной схемы

Во Львовской области разоблачили схему незаконного пересечения госграницы. Пятеро пограничников пункта пропуска "Угринов" помогли более 80 мужчинам выехать за пределы Украины, не внося данные о пересечении в базу.

Мужчины смогли сбежать за границу

По информации ДБР, эта схема действовала с сентября 2024 по январь 2025 года. Все пятеро пограничников уже получили подозрения по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Расследование продолжается.

Разоблачению преступной схемы способствовали подразделения внутренней и собственной безопасности Государственной пограничной службы совместно с подразделениями внутренней безопасности Государственной таможенной службы.

Это не единственный случай. По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генпрокурора, с сентября 2025 года идет масштабная операция "Уклоняющий". Во время нее обнаружили многочисленные схемы незаконного снятия с военного учета, фиктивного бронирования и переправки мужчин за границу. В общей сложности речь идет уже о более 270 военнообязанных.

Правоохранители отмечают: все причастные будут нести ответственность, а операция "Уклоняющий" продолжается.

