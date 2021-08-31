Скандальный дрифт: около Тернополя автомобилист устроил заезд прямо на мемориале (ФОТО)

Автолюбитель сорвал брусчатку на кладбище, где похоронены стрелки

Гонщик устроил дрифт на мемориале (facebook.com/rostyslaw.bortnyk)

На Тернопольщине, в городке Бережаны, местный житель дрифтувал на общественном кладбище, где похоронены погибшие Сечевые Стрельцы. Он расположен на горе Лысоня. Парень сорвал брусчатку колесами на этом месте покоя погибших, позаливав все нефтепродуктами. Об этом сообщил общине в социальной сети ее глава Ростислав Бортник, выложив фотографии этого варварского поступка и обнародовав информацию.

Позже он проинформировал земляков, что нарушителя установили. Он — местный, проживает в этом городе.

Полиция Тернопольщины сообщила, что на нарушителя завели административный протокол по ст. 173 КУоАП — это квалифицируется, как мелкое хулиганство.

В комментариях люди осудили поступок гонщика.

"Насколько надо не уважать свою нацию и свою историю, соответственно и себя тоже".

"Уже все мозги на ветру посдувало; нет слов одни".

"Чтобы не случилось всегда должны вчерашняя, нынешняя, завтрашняя власти, всякие" керовиццы", только не родители и не существа с гражданским правом выбора".

"И в Бережанах, оказывается, есть идиот, что может позволить себе дрифт в святом месте. Заставить слизать языком".

"Кто-то решил, если в Киеве такое себе позволили, то можно и себе такое создать. Будем ожидать результата этой истории от полиции".

"Это все воспитание, вернее, его отсутствие. Когда сделал замечание детям, прыгали по" вечном огне ". Так" яжемать "раскричалась, что ты к ребенку (класс 4-5) вцепился, и то мат через слово. Так что с детей тех вырастет ", — написали возмущенные пользователи.

За совершенное житель Бережан должен отработать на общественных работах шестьдесят часов, или оплатить штраф, который составляет от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что появились новые подробности дрифту на Софийской площади .





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