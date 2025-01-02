Скандал во Львове: пьяный мужчина повредил ханукию - как его накажут (ВИДЕО)

Во Львове 1 января мужчина повредил ханукальный светильник (менору), установленный в важном для евреев месте — на развалинах старой синагоги. Полиция задержала мужчину, который может быть причастен к акту вандализма. Это 19-летний местный житель, который был пьян в момент, когда перерезал на ханукии провода и погасил ее, передает портал "Комментарии" со ссылкой на Нацполицию.

Большая ханукия во Львове появилась впервые за 10 лет, но ее погасил пьяный львовянин. Фото: Jewish News

Видео, на котором мужчина подходит к электрической ханукие, на которой горит восемь свечей (т.е. это последний день Хануки, 1 января), режет кабель и затем скрывается, появилось в соцсетях, полицейские обнаружили его во время мониторинга. В полиции сообщили, что сейчас решается вопрос процессуального статуса других людей, которые находились рядом и снимали видео. А львлвянину, который резал провода, собираются сообщить о подозрении по ст. 178 (повреждение религиозных сооружений или культовых зданий) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от 1 тыс. до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 60 до 240 часов, или пробационный надзор на срок до трех лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Досудебное расследование продолжается.

Иудейский праздник Ханука является официальным государственным праздником в Украине с 2020 года. Он отмечается по иудейскому (лунному) календарю на протяжении восьми дней, сейчас его даты попали на период с 24 декабря 2024 года по 2 января.

Еврейская община впервые за 10 лет установила большую ханукию на месте развалин синагоги "Золотая Роза" во Львове 23 декабря 2024 года, сообщало издание Jewish News. Отмечается, что эта синагога была уничтожена нацистами в 1941–1942 годах, ее остатки объявлены памятником архитектуры местного значения, она состоит на учете международной организации ЮНЕСКО.





В посольстве Израиля в Украине обеспокоены "инцидентами на почве антисемитизма" в дни празднования Хануки в Украине, заявил посол Израиля в Киеве Михаил Бродский. Также в посольстве обеспокоены в связи с "проявлениями антисемитизма в социальных сетях".

"Благодарим украинские правоохранительные службы за быструю реакцию и просим и далее действовать решительно против тех, кто разжигает ненависть и нарушает закон", — написал Бродский.

В конце декабря в соцсетях, напоминают "Комментарии", разразился скандал после поста украинской певицы Кати Чили. Ее возмутило появление ханукии в центре Киева. Артистка высказала мнение, что "в центре украинского государства во время войны за Украину должен быть установлен символ украинского Рождества — не другие символы и не символы других народов". Катю Чили резко раскритиковали за это высказывание, но были люди, которые поддержали певицу, в том числе — антисемитскими комментариями.

Портал "Комментарии" писал, что в праздновании Хануки в этом году активно участвовал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Вместе с главным раввином Украины Моше Реувеном Асманом, послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским и мэром Киева Виталием Кличко он 26 декабря зажег вторую свечу в центральной синагоге Украины в Киеве. А 25 декабря Буданов зажег свечу на специальной "ГУРовской ханукие". Эта ханукия сделана из обломков ракет и дронов, которые били по Украине (в том числе и по еврейской школе), но были сбиты.