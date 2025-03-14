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Скандал в судебной системе: ГБР обыскивает заместителя председателя ВККС (ВИДЕО)

Заместителя Председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины подозревают в совершении смертельного ДТП

сегодня, 13:15
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Амбарцумян Анна








Сотрудники ГБР провели обыски по месту жительства и работы заместителя Председателя ВККС Украины. Следственные действия происходили в рамках уголовного производства о возможном предоставлении ложных показаний в пользу бывшего судьи Макаровского районного суда Киевской области.                                                                                                        

Скандал в судебной системе: ГБР обыскивает заместителя председателя ВККС (ВИДЕО)

Фото: dbr.gov.ua

По данным следствия, чиновник ВККС состоял в дружеских отношениях с экссудьей и, вероятно, во время допроса в качестве свидетеля дал ложные показания. Это могло способствовать созданию фальсифицированных доказательств в пользу подозреваемого. Сам же экссудий обвиняется в совершении смертельного ДТП – находясь в состоянии алкогольного опьянения, он наехал на блокпост, в результате чего погиб 23-летний военнослужащий Нацгвардии.

Досудебное расследование производится по ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины (введение суда в заблуждение), предусматривающее до пяти лет лишения свободы. Руководство расследованием осуществляет Офис Генерального прокурора.

Ранее обвинительный акт по экссудии был передан в суд. Следователи ГБР продолжают устанавливать все обстоятельства этого резонансного дела.


Напомним, портал "Комментарии" писал, что бывший руководитель одного из районных управлений правоохранительного органа Киевской области признан виновным в совершении смертельной аварии в состоянии алкогольного опьянения. В результате его действий погибли два человека. Суд вынес ему приговор – 9 лет лишения свободы. Кроме того, мужчина должен выплатить 1,5 млн гривен компенсации семье погибших.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-provodit-obshuki-u-zastupnika-golovi-vishhoi-kvalifikacijnoi-komisii-suddiv-ukraini
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