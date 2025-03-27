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Скандал с системой eHealth: что происходит с личными данными украинцев

В НСЗУ отреагировали на мошенническую схему с системой eHealth

27 марта 2025, 15:07
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Кречмаровская Наталия

На днях украинцев предупреждали о новой мошеннической схеме с использованием eHealth. Отмечалось, что мошенники под видом "врачей" и "медсестер" похищали персональные данные.

Скандал с системой eHealth: что происходит с личными данными украинцев

Фото из открытых источников

Схему реализовывали следующим образом – злоумышленники звонили по телефону жертвам и сообщают о необходимости временной перерегистрации в системе eHealth и просили назвать код из SMS.

В случае получения кода аферисты могут привязать свой телефонный номер к цифровой записи и получить доступ к персональным данным жертвы.

В Центре стратегических коммуникаций отметили, чтобы не попасть на крючок мошенников, нужно помнить:

  • семейные больницы не звонят пациентам для получения каких-либо кодов;

  • данные пациентов в eHealth не исчезают и не нуждаются в восстановлении;

  • любые изменения в системе здравоохранения происходят только при вашем личном присутствии.

На появление мошеннической схемы отреагировали и в Национальной службе здоровья Украины. Там подчеркнули, что в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) не предусмотрена ни одна "временная перерегистрация" и ее подтверждение через SMS.

Также в НСЗУ объяснили, что врач может звонить пациенту в следующем случае:

  • если в процессе проведения верификации врач обнаружил, что в персональных данных пациента допущена ошибка или неточность врач по телефону уточнит, актуальны ли данные пациента и при необходимости – изменит их. Для этого пациент должен уведомить врача код подтверждения из сообщения.

Напомним, что вероятные мошенники, как писал портал "Комментарии", пользовались ажиотажем вокруг "тысячи от Зеленского".




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Источник: https://t.me/spravdi/45760
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