Скандал с системой eHealth: что происходит с личными данными украинцев

На днях украинцев предупреждали о новой мошеннической схеме с использованием eHealth. Отмечалось, что мошенники под видом "врачей" и "медсестер" похищали персональные данные.

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Схему реализовывали следующим образом – злоумышленники звонили по телефону жертвам и сообщают о необходимости временной перерегистрации в системе eHealth и просили назвать код из SMS.

В случае получения кода аферисты могут привязать свой телефонный номер к цифровой записи и получить доступ к персональным данным жертвы.

В Центре стратегических коммуникаций отметили, чтобы не попасть на крючок мошенников, нужно помнить:

семейные больницы не звонят пациентам для получения каких-либо кодов;

данные пациентов в eHealth не исчезают и не нуждаются в восстановлении;

любые изменения в системе здравоохранения происходят только при вашем личном присутствии.

На появление мошеннической схемы отреагировали и в Национальной службе здоровья Украины. Там подчеркнули, что в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) не предусмотрена ни одна "временная перерегистрация" и ее подтверждение через SMS.

Также в НСЗУ объяснили, что врач может звонить пациенту в следующем случае:

если в процессе проведения верификации врач обнаружил, что в персональных данных пациента допущена ошибка или неточность врач по телефону уточнит, актуальны ли данные пациента и при необходимости – изменит их. Для этого пациент должен уведомить врача код подтверждения из сообщения.

Напомним, что вероятные мошенники, как писал портал "Комментарии", пользовались ажиотажем вокруг "тысячи от Зеленского".



