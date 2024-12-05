Ситуация угрожающая: жители Киева, Харькова, Львова могут остаться вообще без отопления

В Украине в октябре начался отопительный сезон, однако многие проблемы еще не решены, и граждане остаются без отопления. Учредитель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко предупредил, что ситуация может значительно ухудшиться и даже без "действий" врага миллионы граждан могут остаться без отопления. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания ВВС-Украина.

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По его словам, катастрофическая ситуация с отоплением в Кривом Роге может повториться в Киеве, Харькове, Львове, Сумах, Херсоне, Кропивницком или Светловодске.

"Когда десятки лет не менять трубы, то вот такое происходит. Наступает время, когда они одновременно прорываются во многих местах. Проблемы с отоплением в Кривом Роге были и раньше. Но в этом году решили ничего не делать. Как разрыли трубы летом, так ничего и не сделали. "Нафтогаз" не выделил деньги, местные власти самоустранились", — отметил эксперт. По его словам, это не единичные случаи в Украине, когда модернизации теплосетей не уделяют должного внимания, не выделяют средства на замену труб.

По словам эксперта, в Украине отсутствует государственная политика, нет контроля со стороны государства над тем, как должна работать теплоэнергетика. "Но есть города, где местные власти и разные ведомства, которым принадлежат сети, сотрудничают, решают проблемы", — отмечает Олег Попенко.

По словам главы союза, автономное отопление есть только в 5% украинских городов, а большинство имеет централизованное теплоснабжение. В то же время 80% теплосетей нуждаются в капитальном ремонте, а это около 14 тыс. км труб.

"Во многих районных центрах тепловые сети не менялись, потому что ни в местном бюджете, ни в теплокоммунэнерго нет на это средств", — отмечает эксперт.

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