Ситуация с танкером Delfi двинулась с места

В Одесской области танкер Delfi доставили в акваторию морского порта "Черноморск". Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в порту.

Источник: odessitua.com

По информации, сейчас танкер уже находится в акватории порта. Delfi планируют разместить недалеко от другого аварийного судна "Иволга", которое пять лет назад потерпело крушение в Черном море с рыбаками на борту, в результате чего тогда погибли 20 человек.

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый сообщил представителям СМИ, что Delfi транспортирован с помощью двух плавкранов и буксиров. По его словам, сейчас судно пытаются "вытянуть на сушу".

Также стало известно, что, согласно информации Государственной экологической инспекции Украины, общая сумма убытков в результате загрязнения моря составляет более 16 тыс долларов. Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Рисованный.

"Подъем танкера Delfi наконец состоялся! Судно окончательно транспортировали с места аварии - из акватории пляжа "Дельфин" у Одессы. По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами в Одесской области, выявлено превышение нормативных значений ПДК по содержанию в воде нефтепродуктов. Их показателями 10 сентября составляет 0,09 мг/дм3 ", - заявил Рисованный.

"Общая сумма убытков вследствие утечки загрязняющих веществ составляет 16,3 тысячи долларов (около 453 тысяч гривен). Эта сумма окончательная. Претензия судовладельцу на добровольное возмещение убытков уже направлена", - отметил председатель Госэкоинспекции. Невысокая сумма ущерба от разлива нефтепродуктов в море объясняется несовершенством украинского законодательства, поэтому Госэкоинспекция не может высчитывать убытки по-своему. Однако мы можем инициировать изменения", - заявил Рисованный.

"Мы уже разрабатываем проекты законодательных изменений, чтобы сумма убытков за такие вопиющие нарушения, как разлив нефтепродуктов в акватории моря, составила действительно значительную сумму. Владельцы судов должны бояться сбрасывать в воду опасные вещества из-за угрозы взысканий миллиардов гривен. Только так сможем избегать таких ситуаций, как с танкером Delfi, который транспортировали только через год после аварии", - пояснил чиновник.

Ранее "Комментарии" сообщали, что cуд наложил арест на танкер Delfi.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!