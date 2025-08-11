Ситуация очень плохая: в Раде указали на коллапс в Украине

Рубрики
Проблема с приобретением железнодорожных билетов в Украине обостряется – тысячи пассажиров не могут купить билеты.
На проблему отреагировали в Верховной Раде – нардеп Алексей Гончаренко отметил, что в Украине коллапс с железнодорожными билетами. По его словам, проблему пытаются игнорировать, отписываться пресс-релизами. Однако в соцсетях тысячи возмутительных сообщений о сломанных планах семей. По его словам, ситуация очень плохая.
По его словам, на этом этапе Кабмину придется финансово компенсировать потери УЗ. Другого решения, как подчеркнул политик, нет.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в "Укрзализныце" сообщили о введении в тестовом режиме верификации через "Дию.Подпись" для ряда популярных поездов. Объяснили такой шаг попыткой уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов. Верификацию ввели при покупке билетов на 5 внутренних рейсов.
Такие изменения возмутили народных депутатов – в Раде предположили, что теперь поезда будут не для всех. Также указали категории людей, которые не смогут выполнить новые условия "Укрзализныци".