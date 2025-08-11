logo

BTC/USD

120145

ETH/USD

4280.04

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Ситуация очень плохая: в Раде указали на коллапс в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Ситуация очень плохая: в Раде указали на коллапс в Украине

Что нужно сделать правительству, чтобы решить проблему с ж/д билетами: Гончаренко

11 августа 2025, 18:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Проблема с приобретением железнодорожных билетов в Украине обостряется – тысячи пассажиров не могут купить билеты.

Ситуация очень плохая: в Раде указали на коллапс в Украине

Билет. Фото из открытых источников

На проблему отреагировали в Верховной Раде – нардеп Алексей Гончаренко отметил, что в Украине коллапс с железнодорожными билетами. По его словам, проблему пытаются игнорировать, отписываться пресс-релизами. Однако в соцсетях тысячи возмутительных сообщений о сломанных планах семей. По его словам, ситуация очень плохая.

"Если мы не сделали реформы, о которых говорят последние 20 лет и пассажирские перевозки это иго "Укрзализныци" — они ведь критически убыточны. Если мы не смогли взять на работу эффективных руководителей. Если не способны побороть билетных барыг даже. То путь один — вмешаться должно правительство", — пояснил Гончаренко.

По его словам, на этом этапе Кабмину придется финансово компенсировать потери УЗ. Другого решения, как подчеркнул политик, нет.

"У меня плохие прогнозы. Но если это не сделать — то я не хочу даже писать, что будет. Не только с отпусками и командировками, но и со всей экономикой государства", — резюмировал народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в "Укрзализныце" сообщили о введении в тестовом режиме верификации через "Дию.Подпись" для ряда популярных поездов. Объяснили такой шаг попыткой уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов. Верификацию ввели при покупке билетов на 5 внутренних рейсов.

Такие изменения возмутили народных депутатов – в Раде предположили, что теперь поезда будут не для всех. Также указали категории людей, которые не смогут выполнить новые условия "Укрзализныци".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/48948
Теги:

Новости

Все новости