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Силовая мобилизация во Львове: работники ТЦК на улице избили гражданского

В ТЦК не отрицают, что применили физическую силу к гражданскому

7 января 2025, 21:35
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Кречмаровская Наталия

Фактов нарушения прав человека во время мобилизационных мер становится все больше. Сегодня произошла громкая потасовка гражданского, представителей ТЦК и полиции. Видео с фактами применения физической силы к мужчине распространяли в сети из Львова.

Силовая мобилизация во Львове: работники ТЦК на улице избили гражданского

Иллюстративное фото

Во Львовском областном ТЦК объяснили, что 7 января 2025 группа оповещения Шевченковского РТЦК и СП города Львова на улице Малоголосковская обнаружила гражданина Украины, который нарушил правила ведения военного учета и подлежал мобилизации. Также у мужчины не было при себе военно-учетных документов, поэтому ему предложили последовать в Шевченковский РТЦК и СП для прохождения ВЛК и определение степени пригодности к военной службе.

“Военнообязанный отказался, начал оскорблять военнослужащих нецензурной бранью и ударил одного из них локтем в лицо. В ответ на такое поведение представителями Шевченковского РТЦК и СП была применена физическая сила”, — говорится в сообщении ТЦК.

При этом руководство Львовского ОТЦК и СП осудило применение силы со стороны военнослужащих Шевченковского РТЦК и СП вышеуказанного гражданина.

“По данному факту назначено служебное расследование. Должностные лица, задействованные в конфликте, отстранены от исполнения должностных обязанностей. В очередной раз напоминаем об обязанности военнообязанных носить при себе военно-учетные документы и предъявлять их по просьбе уполномоченных лиц”, — отметили в ТЦК.  

Напомним, что военные, как писал портал "Комментарии", рассказали, к чему привела силовая мобилизация.



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Источник: https://www.facebook.com/lvivobltck/posts/pfbid06PHYQKC2yMr6Q72AjNKtQobhWYNDxPE3mwNKk86TDqb6hq5Hgwt3sN6Wq9rEoz7Al?locale=ru_RU
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