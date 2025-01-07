Силовая мобилизация во Львове: работники ТЦК на улице избили гражданского

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Кречмаровская Наталия
Фактов нарушения прав человека во время мобилизационных мер становится все больше. Сегодня произошла громкая потасовка гражданского, представителей ТЦК и полиции. Видео с фактами применения физической силы к мужчине распространяли в сети из Львова.
Иллюстративное фото
Во Львовском областном ТЦК объяснили, что 7 января 2025 группа оповещения Шевченковского РТЦК и СП города Львова на улице Малоголосковская обнаружила гражданина Украины, который нарушил правила ведения военного учета и подлежал мобилизации. Также у мужчины не было при себе военно-учетных документов, поэтому ему предложили последовать в Шевченковский РТЦК и СП для прохождения ВЛК и определение степени пригодности к военной службе.
При этом руководство Львовского ОТЦК и СП осудило применение силы со стороны военнослужащих Шевченковского РТЦК и СП вышеуказанного гражданина.
Напомним, что военные, как писал портал "Комментарии", рассказали, к чему привела силовая мобилизация.
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