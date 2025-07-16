Силовая мобилизация шокирует: ГБР расследует избиение мужчины сотрудниками ТЦК

Фактов силовой мобилизации и избиения военнообязанных работниками ТЦК становится все больше. Очередной случай применения силы сотрудниками ТЦК расследует Государственное бюро расследований.

Мобилизация. Иллюстративное фото

В ГБР сообщили, что устанавливают обстоятельства возможного неправомерного применения силы сотрудниками Корабельного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Николаевской области к военнообязанному.

Отмечается, что 14 июля 2025 года, по предварительной информации, во время проведения мобилизационных мероприятий в Николаеве работники районного терцентра могли превысить свои служебные полномочия и избить находящегося в розыске мужчину призывного возраста.

В ГБР сообщили, что по этому факту уже начали уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Напомним: портал "Комментарии" писал о случае применения силы со стороны работников ТЦК к военнообязанному в Чернигове. В ГБР сообщили, что речь идет о видео, на котором якобы 14 июля 2025 года на улице Левко Лукьяненко в Чернигове правоохранители задерживают двух человек. На кадрах видно, как люди в форме применяют силу к мужчинам со связанными руками, которые не оказывают сопротивления. Один из присутствующих поднимает задержанного и бросает его на землю.

В ГБР отметили, что проверят информацию и при наличии признаков уголовного преступления информация о происшествии будет внесена в ЕРДР и возбуждено уголовное производство.