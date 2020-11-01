Сильнейший тайфун 2020 года обрушился на Филиппины, есть жертвы

Самый сильный тайфун 2020 года, который получил название "Гони", в воскресенье, 1 ноября, обрушился на Филиппины. Местные власти сообщают, что он унес жизни не менее 10 человек. Об этом пишет CNN.



Более 300 домов похоронены под вулканическими породами. В то же время прибережные города пострадали от огромных волн, многие реки вышли из берегов, а дамбы были разрушены, в результате чего затоплены несколько деревень.

Самый сильный шторм в мире в этом году, который достиг категории супертайфунов уже ослабевает.

Более 390 тыс. человек вынуждены были переселиться в более безопасные места. Десятки авиарейсов были отменены, а аэропорт столицы страны Манилы закрыт на один день.

Напомним, "Гони" – один из самых сильных штормов, обрушившихся на Филиппины после Хайяна 2013 года, в результате которого погибло более 6300 человек. Тайфун мчится от Тихого океана в западном направлении со скоростью 20 км/ч.

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