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Главная Новости Общество происшествия Сильнейший тайфун 2020 года обрушился на Филиппины, есть жертвы
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Сильнейший тайфун 2020 года обрушился на Филиппины, есть жертвы

Тайфун «Гони» нанес сильный удар Филиппинам и стал ослабевать

сегодня, 20:19
Автор:

Татьяна Веремеева

Самый сильный тайфун 2020 года, который получил название "Гони", в воскресенье, 1 ноября, обрушился на Филиппины. Местные власти сообщают, что он унес жизни не менее 10 человек. Об этом пишет CNN.

Сильнейший тайфун 2020 года обрушился на Филиппины, есть жертвы

Более 300 домов похоронены под вулканическими породами. В то же время прибережные города пострадали от огромных волн, многие реки вышли из берегов, а дамбы были разрушены, в результате чего затоплены несколько деревень.

Самый сильный шторм в мире в этом году, который достиг категории супертайфунов уже ослабевает.

Более 390 тыс. человек вынуждены были переселиться в более безопасные места. Десятки авиарейсов были отменены, а аэропорт столицы страны Манилы закрыт на один день.

Напомним, "Гони" один из самых сильных штормов, обрушившихся на Филиппины после Хайяна 2013 года, в результате которого погибло более 6300 человек. Тайфун мчится от Тихого океана в западном направлении со скоростью 20 км/ч.


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