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Штрафы за дрова уже начали выписывать украинцам: что известно

Какой штраф выписали украинцу за перевозку дров

сегодня, 19:12
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Кречмаровская Наталия

В октябре Верховная Рада установила новые штрафы за заготовку древесины и камыша. Портал "Комментарии" сообщал, что установлена административная ответственность за незаконную перевозку, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины, без документов, подтверждающих законность происхождения деревьев, кустарников или древесины, или с поддельными, полученными незаконным путем или содержащими документами, поддельные, полученные незаконным путем или содержащие заведомо ложные сведения.

Штрафы за дрова уже начали выписывать украинцам: что известно

Незаконная перевозка дров

В ноябре уже начали штрафовать украинцев за нарушение законодательства. В Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа сообщили, что возле села Украинка Николаевской области государственные инспекторы остановили гражданина, который перевозил дрова в багажнике автомобиля без документов, подтверждающих законность приобретения.

"За нарушение природоохранного законодательства гражданин привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 65 КУоАП и оштрафован на 510 гривен", — говорится в сообщении инспекции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как прокомментировал инициативу, одобренную Верховной Радой, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

“Если раньше в селе можно было хоть как-то подготовиться самостоятельно к зиме, то сейчас уже все, лавочка закрылась. Поборы станут еще больше. И на фоне этого информация, что в апреле 2024 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в незаконной вырубке лесов на территории Национального природного парка "Гуцульщина", нарушители нанесли государству ущерб на 250 млн грн, заиграла новыми красками”, — написал Олег Попенко.



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Источник: https://www.facebook.com/sw.dei/posts/pfbid0hWZnP2xYhiNiRGm7PMrHYiExHYTmGgezzt3Pq64JUwk4abhfvygcuhny7cxvkzCdl?rdid=hUklnB5nzLAoav6a
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