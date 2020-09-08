kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.09.2020

BTC/USD

10080.59

ETH/USD

340.70

LTC/USD

47.67

НБУ 08.09.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Штраф за распространение неправдивой информацию о COVID-19 - жительница Яремче получила админвзыскание
commentss НОВОСТИ Все новости

Штраф за распространение неправдивой информацию о COVID-19 - жительница Яремче получила админвзыскание

Женщина объяснила, что распространила фейковую информацию об американской вакцине, не оценив ее содержания в полной мере

сегодня, 16:43
Автор:

Дмитрий Симоненко

Административное производство открыли правоохранители Ивано-Франковской области в отношении женщины, жительницы г.Яремча, которая 20 июля на своей странице в социальной сети "Facebook" распространила публикацию "На Украине американская вакцина от COVID-19 убила 5 человек". Такое сообщение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Штраф за распространение неправдивой информацию о COVID-19 - жительница Яремче получила админвзыскание

Иллюстрация REUTERS

"Данная информация не соответствует действительности, то есть обвиняемая распространяла ложные слухи, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка", - говорится в постановлении суда г. Яремче.

Женщина свою вину признала полностью и раскаялась в содеянном. Она пояснила, что распространила эту информацию, не предоставив надлежащей оценки ее содержания.

Решением суда на обвиняемую наложен административный штраф за распространение ложной информации в размере 170 гривен. Кроме этой суммы она должна будет заплатить 420 гривен судебного сбора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Киев снова оказался в эпицентре пандемии коронавируса. За минувшие сутки именно столица стала лидером по темпам распространения Covid-19. Здесь обнаружили еще 235 новых случаев.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!