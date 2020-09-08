Штраф за распространение неправдивой информацию о COVID-19 - жительница Яремче получила админвзыскание

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Дмитрий Симоненко
Административное производство открыли правоохранители Ивано-Франковской области в отношении женщины, жительницы г.Яремча, которая 20 июля на своей странице в социальной сети "Facebook" распространила публикацию "На Украине американская вакцина от COVID-19 убила 5 человек". Такое сообщение опубликовано
Иллюстрация REUTERS
"Данная информация не соответствует действительности, то есть обвиняемая распространяла ложные слухи, которые могут вызвать панику среди населения или нарушение общественного порядка", - говорится в постановлении суда г. Яремче.
Женщина свою вину признала полностью и раскаялась в содеянном. Она пояснила, что распространила эту информацию, не предоставив надлежащей оценки ее содержания.
Решением суда на обвиняемую наложен административный штраф за распространение ложной информации в размере 170 гривен. Кроме этой суммы она должна будет заплатить 420 гривен судебного сбора.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Киев снова оказался в эпицентре пандемии коронавируса. За минувшие сутки именно столица стала лидером по темпам распространения Covid-19. Здесь обнаружили еще 235 новых случаев.
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