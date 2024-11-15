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Шокирующие факты насилия и "лечения" психотропами в школе на Тернопольщине: результаты проверки

Мониторинговая группа выявила нарушение прав детей с особыми образовательными потребностями

сегодня, 14:26
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Амбарцумян Анна

Мониторинговая группа Офиса Омбудсмена провела внеплановый визит в специализированное учебное заведение в Тернопольской области, где были зафиксированы серьезные нарушения прав детей с особыми образовательными потребностями. Вместе с представителями Национальной социальной сервисной службы и другими общественными организациями специалисты осмотрели условия пребывания детей в заведении, выявив многочисленные нарушения, которые ставят под угрозу безопасность и развитие воспитанников. Об этом сообщил Омбудсмен Лубинец Дмитрий.

Шокирующие факты насилия и "лечения" психотропами в школе на Тернопольщине: результаты проверки

мониторинг спецшколы в Тернопольской области. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Выявлены нарушения прав детей

Среди основных проблем, выявленных во время мониторинга, есть:

  • Сексуальное насилие: Зафиксированы показания детей, и сейчас проводится проверка фактов сексуального насилия в заведении.

  • Отсутствие учета Администрация школы не ведет учет присутствия учащихся, что ставит под угрозу их безопасность и контроль за их местонахождением.

  • Психологическое насилие и давление: Во время мониторинга зафиксированы случаи психологического насилия и устрашения детей со стороны работников школы.

  • Бесконтрольное медикаментозное лечение: Детям без присмотра врачей и соответствующих документов выдаются психотропные и успокаивающие препараты.

  • Ненадлежащие условия пребывания: Дети проживают в помещениях, нуждающихся в ремонте, с нарушениями санитарных норм, отсутствием личных вещей и средств гигиены.

Из-за критичности ситуации и обращения к правоохранителям, прокуратура Тернопольской области начала уголовные производства по факту сексуального насилия, незаконного помещения здоровых лиц в психиатрическое учреждение, а также за нарушение профессиональных обязанностей по защите здоровья детей. Уполномоченный по правам человека отмечает необходимость обеспечения безопасности детей и устранения выявленных нарушений.

Со своей стороны требую обеспечения безопасных условий для детей, выполнения предоставленных рекомендаций и немедленного устранения выявленных нарушений! – отметил Омбудсман Лубинец Дмитрий.

Шокирующие факты насилия и ”лечения” психотропами в школе на Тернопольщине: результаты проверки - фото 2



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Источник: https://t.me/dmytro_lubinetzs
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