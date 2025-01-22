Шокирующая ситуация в морге: умерший мужчина вдруг начал шевелить пальцами

67-летний мужчина, объявленный мертвым, шокировал всех в морге, когда вдруг начал двигать пальцами. Работники морга подняли тревогу и мужчину быстро доставили в реанимацию. Врачи ожидают, что пациента смогут спасти.

Мертвый мужчина ожил в морге

В индийском штате Керала произошел курьезный случай, который больше похож на момент из фильма. В начале январе мужчину по имени Веллувакканди Павитран доставили в частную больницу в городе Мангалуру дня для лечения паралича и респираторных проблем. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако его состояние ухудшилось. Врачи сообщили семье Павитрана об отключении пациента от аппарата жизнеобеспечения из-за отсутствия улучшения состояния.

В больнице констатировали смерть пациента и организовали транспортировку тела в местный морг. При перевозке одному из работников морга показалось, что мужчина шевелил пальцами. После приезда в морг он сообщил руководителю, что у него есть сомнения, действительно ли пациент мертв.

"Когда мы коснулись его, мы почувствовали пульс. Его семья настаивала на том, что он был объявлен мертвым несколько часов назад, но мы решили доставить его в травмпункт", — рассказывает работник морга.

Медики ближайшей больницы приехали по вызову и подтвердили, что мужчина жив. Его немедленно переместили в отделение интенсивной терапии для дальнейшего лечения, а позже врачи сообщили, что он даже реагировал на свое имя.

Полиция начала расследование против частной клиники в Мангалуру, которая признала мужчину мертвым.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в Житомирской области работник морга обокрал погибшего военного.

Также "Комментарии" писали о курьезном случае, когда в больнице из тела мужчины вытащили угря и еще один предмет.