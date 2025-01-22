Шокирующая ситуация в морге: умерший мужчина вдруг начал шевелить пальцами

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Slava Kot
67-летний мужчина, объявленный мертвым, шокировал всех в морге, когда вдруг начал двигать пальцами. Работники морга подняли тревогу и мужчину быстро доставили в реанимацию. Врачи ожидают, что пациента смогут спасти.
Мертвый мужчина ожил в морге
В индийском штате Керала произошел курьезный случай, который больше похож на момент из фильма. В начале январе мужчину по имени Веллувакканди Павитран доставили в частную больницу в городе Мангалуру дня для лечения паралича и респираторных проблем. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако его состояние ухудшилось. Врачи сообщили семье Павитрана об отключении пациента от аппарата жизнеобеспечения из-за отсутствия улучшения состояния.
В больнице констатировали смерть пациента и организовали транспортировку тела в местный морг. При перевозке одному из работников морга показалось, что мужчина шевелил пальцами. После приезда в морг он сообщил руководителю, что у него есть сомнения, действительно ли пациент мертв.
Медики ближайшей больницы приехали по вызову и подтвердили, что мужчина жив. Его немедленно переместили в отделение интенсивной терапии для дальнейшего лечения, а позже врачи сообщили, что он даже реагировал на свое имя.
Полиция начала расследование против частной клиники в Мангалуру, которая признала мужчину мертвым.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в Житомирской области работник морга обокрал погибшего военного.
Также "Комментарии" писали о курьезном случае, когда в больнице из тела мужчины вытащили угря и еще один предмет.
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