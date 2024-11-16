Шокирующая правда о ТЦК: украинцам продают пустые повестки за 1000 грн

На днях народные депутаты выступили с идеей расформировать ТЦК, объяснять необходимость такого решения "бесчеловечным отношением и проваленной мобилизацией". Однако нардепы разоблачили и более шокирующие подробности нарушений в ТЦК. Народная депутат Анна Скороход заявила, что украинцам продают пустые повестки с печатями. Об этом она рассказала в эфире Вечер.LIVE 15 ноября, сообщает портал “Комментарии” со ссылкой на информацию “Новости. LIVE”.

Иллюстративное фото

Пустой бланк повестки стоит 1000 грн. Скороход объяснила, как такая схема помогает уклониться от получения подлинной повестки.

"Вам продают бланк повестки с печатями, с подписью. И вы, когда вам нужно, когда вас где-то останавливают, вписали свои данные, вписали дату и говорите: "Вот, у меня есть повестка, я иду по повестке завтра", — отметила она. .

Скороход также рассказала о еще одной коррупционной схеме. В частности, были зафиксированы случаи, когда военнообязанных задерживали на границе, доставляли в ТЦК, а затем адвокаты предлагали им "увольнение" за сумму в 4 тысячи долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что идея с расформированием ТЦК может провалиться. Спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин объяснил ситуацию. По его словам, создать боевые бригады из работников ТЦК невозможно — нужно различать понятия "работники ТЦК" и "военнослужащие ТЦК". Первые – это гражданские лица, вторые – это военнослужащие. “Работники ТЦК – это гражданские лица. Из них можно создать только строительные бригады, условно говоря… А в отношении военнослужащих – никаких распоряжений на какое-либо расформирование не поступало”, — отметил представитель ТЦК.



