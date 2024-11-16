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Шокирующая правда о ТЦК: украинцам продают пустые повестки за 1000 грн

Нардепка Анна Скороход рассказала о коррупционных схемах в ТЦК

сегодня, 18:25 comments1226
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Кречмаровская Наталия

На днях народные депутаты выступили с идеей расформировать ТЦК, объяснять необходимость такого решения "бесчеловечным отношением и проваленной мобилизацией". Однако нардепы разоблачили и более шокирующие подробности нарушений в ТЦК. Народная депутат Анна Скороход заявила, что украинцам продают пустые повестки с печатями. Об этом она рассказала в эфире Вечер.LIVE 15 ноября, сообщает портал “Комментарии” со ссылкой на информацию “Новости. LIVE”.

Шокирующая правда о ТЦК: украинцам продают пустые повестки за 1000 грн

Иллюстративное фото

Пустой бланк повестки стоит 1000 грн. Скороход объяснила, как такая схема помогает уклониться от получения подлинной повестки.

"Вам продают бланк повестки с печатями, с подписью. И вы, когда вам нужно, когда вас где-то останавливают, вписали свои данные, вписали дату и говорите: "Вот, у меня есть повестка, я иду по повестке завтра", — отметила она. .

Скороход также рассказала о еще одной коррупционной схеме. В частности, были зафиксированы случаи, когда военнообязанных задерживали на границе, доставляли в ТЦК, а затем адвокаты предлагали им "увольнение" за сумму в 4 тысячи долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что идея с расформированием ТЦК может провалиться. Спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин объяснил ситуацию. По его словам, создать боевые бригады из работников ТЦК невозможно — нужно различать понятия "работники ТЦК" и "военнослужащие ТЦК". Первые – это гражданские лица, вторые – это военнослужащие. “Работники ТЦК – это гражданские лица. Из них можно создать только строительные бригады, условно говоря… А в отношении военнослужащих – никаких распоряжений на какое-либо расформирование не поступало”, — отметил представитель ТЦК.




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Источник: https://videos.novyny.live/shtab/nardepka-zaiavila-shcho-ukrayintsiam-prodaiut-pusti-povistki-213316.html
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