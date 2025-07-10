Шокирующая мобилизация: в Сухопутных войсках объяснили смерть мобилизованного якобы после избиения в ТЦК

Скандалы с представителями ТЦК и силовой мобилизации в Украине не утихают. Очередной скандал может стать международным. Ведь якобы мужчина, имеющий венгерский паспорт, умер после мобилизации в результате полученных травм от избиений.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

В Сухопутных войсках ВС Украины прокомментировали ситуацию. Сообщили обстоятельства прохождения военной службы и смерти военнослужащего Шебештеня Иосифа Иосифовича.

Он проходил службу в составе одного из подразделений Вооруженных Сил Украины. Относительно ситуации сообщили:

- Иосиф Иосифович Шебештень является гражданином Украины;

- он был мобилизован в ряды ВСУ на законных основаниях 14.06.2025 года, после прохождения медкомиссии, признавшей его годным к военной службе;

– Шебештень Й.Й. был направлен в одну из воинских частей, где с 15.06.2025 проходил подготовку;

– 18 июня 2025 года он самовольно покинул расположение воинской части, без оружия, что зафиксировано в официальном акте служебного расследования.

В Сухопутных войсках сообщили, что 24 июня 2025 года мобилизованный лично обратился в приемное отделение экстренной неотложной помощи Береговской ЦРБ. Так врачи установили диагноз – острая реакция на стресс. Его госпитализировали стационарное лечение в Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи г. Берегово. Отмечается, что согласно медицинской карте стационарного больного, никаких телесных повреждений при обследовании не обнаружено.

"Вывод судебно-медицинской экспертизы подтверждает, что причиной смерти, наступившей 06.07.2025 года, стала тромбоэмболия легочной артерии, без признаков телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насилии", — сообщили официальную причину смерти мобилизованного.

При этом в Сухопутных войсках отметили, что категорически отвергают предположения о принудительной мобилизации, жестоком обращении или нарушении прав человека со стороны ТЦК и СП или других должностных лиц ВСУ.

А между тем, как пишут СМИ, что заместитель министра иностранных дел Левенте Мадяр заявил, что работники украинского ТЦК насильно задержали венгра и увезли в военкомат, где его якобы избивали железным прутом. В то же время его родственникам из Венгрии, мол, говорили, что с мужем все хорошо. Однако тот скончался от травм.

Сообщается, что из-за этого дела вызвали в венгерское Министерство иностранных дел посла Украины в Венгрии Федора Шандора.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Харьковском терцентре объяснили силовую мобилизацию.



