Схема побега из Украины за 13,5 тыс. евро: военнообязанным предлагали "гарантированный маршрут"

Кречмаровская Наталия
В Киеве полицейские задержали правонарушителя, помогавшего военнообязанным незаконно пересечь государственную границу Украины.
Граница. Иллюстративное фото
В Национальной полиции сообщили, что фигурант обещал довезти военнообязанного из Киева в Черновицкую область, а оттуда помочь его переходу в Румынию. Такая "услуга" стоила 13,5 тыс. евро.
Правонарушителем оказался 42-летний мужчина, разработавший пошаговый план нелегального путешествия из Киева в Румынию.
В полиции уточнили, что за такую путевку фигурант просил 13 500 евро, из них, как объяснял "клиентам", часть средств якобы должен передать должностным лицам пограничной службы, которые и обеспечили бы беспрепятственное пересечение государственной границы.
Фигурант был задержан после получения денег за организацию незаконной сделки. Ему объявили о подозрении за:
ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины),
ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.
Ему грозит до пяти лет тюремного заключения.
