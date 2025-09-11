logo

BTC/USD

116074

ETH/USD

4726.05

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Схема побега из Украины за 13,5 тыс. евро: военнообязанным предлагали "гарантированный маршрут"
commentss НОВОСТИ Все новости

Схема побега из Украины за 13,5 тыс. евро: военнообязанным предлагали "гарантированный маршрут"

За незаконное пересечение границы 13,5 тыс. евро: в Киеве разоблачили схему побега из Украины

11 сентября 2025, 13:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Киеве полицейские задержали правонарушителя, помогавшего военнообязанным незаконно пересечь государственную границу Украины.

Схема побега из Украины за 13,5 тыс. евро: военнообязанным предлагали "гарантированный маршрут"

Граница. Иллюстративное фото

В Национальной полиции сообщили, что фигурант обещал довезти военнообязанного из Киева в Черновицкую область, а оттуда помочь его переходу в Румынию. Такая "услуга" стоила 13,5 тыс. евро.

Правонарушителем оказался 42-летний мужчина, разработавший пошаговый план нелегального путешествия из Киева в Румынию.

"Предприимчивый делец через "сарафанное радио" подыскивал желающих избежать мобилизации и предлагал воспользоваться его услугами "турагента". Во время встреч с "клиентами" в деталях объяснял свои действия, особенности путешествия и проводил инструктаж. Злоумышленник уверял, что организует безопасный трансфер в Черновицкую область, а оттуда поспособствует переходу за границу уже в пешем порядке. Отмечал, что схема проверена и гарантировал стопроцентный результат”, — рассказали подробности схемы в Нацполиции.

В полиции уточнили, что за такую путевку фигурант просил 13 500 евро, из них, как объяснял "клиентам", часть средств якобы должен передать должностным лицам пограничной службы, которые и обеспечили бы беспрепятственное пересечение государственной границы.

Фигурант был задержан после получения денег за организацию незаконной сделки. Ему объявили о подозрении за:

  • ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины),

  • ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что к схеме уклонения от мобилизации в Киеве были причастны работники ТЦК.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://npu.gov.ua/news/dopomahav-vtekty-z-krainy-za-135-tysiach-ievro-u-stolytsi-politseiski-zatrymaly-dilka
Теги:

Новости

Все новости