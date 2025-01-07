Сестру президента Азербайджана задержали в Греции за наркотики: что случилось

Диджейку из Великобритании Иззат Джавадову, двоюродную сестру азербайджанского президента Ильхама Алиева, арестовали в Греции во время "наркотической вечеринки", где она выступала. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Daily Mail. При этом источники британского таблоида в полиции и сама Джавадова описывают ситуацию по-разному.

Иззат Джавадова, двоюродная сестра Ильхама Алиева - миллионер и тусовщица, а также диджей. Фото: из открытых источников

Daily Mail пишет, что диджейка Mikaela Jav (сценический псевдоним родственницы Алиева), которая якобы организовала вечеринку, была будто бы "найдена в спальне" с 45 пакетиками кокаина, экстази и метамфетамина, а также сейфом, содержащим более 43 000 евро. В то же время 44-летняя Джавадова заявила греческому телеканалу ERT, что она "не организовывала вечеринку" и "не отправляла онлайн-приглашения". Кроме того, женщина настаивала на том, что полиция не нашла у нее наркотики.

Она описала мероприятие как "техно-берлинскую извращенную вечеринку, посвященную любви и музыке", и заявила, что обвинения были "атакой на представителей сообщества ЛГБТК", целью которого было выставить участников вечеринки наркоманами.

СМИ пишут, что Джавадова была среди 13 человек, арестованных 30 декабря на роскошной вилле в городе Каливия, примерно в 20 км к югу от Афин, и с тех пор содержалась под стражей по обвинению в незаконном обороте наркотиков с отягчающими обстоятельствами. Греческая полиция опубликовала видеозапись рейда на элитную виллу, на которой видны пакетики с таблетками и порошком на столах, а также стопки евро и диджейские пульты. Трое полицейских, которые не находились при исполнении служебных обязанностей и обеспечивали безопасность мероприятия, также были арестованы, однако им пока не предъявлены обвинения, поскольку расследование продолжается. Сообщается, что несколько обвиняемых признались в хранении наркотиков для личного употребления, но отрицают факт торговли наркотиками.

По свидетельствам людей, присутствовавших на мероприятии, это была роскошная вечеринка с наркотиками, приглашения на которую распространялись через социальные сети и личные связи. Владелец виллы утверждает, что Джавадова внесла залог в размере 1000 евро за недвижимость, и что помещению был нанесен значительный ущерб.

Джавадова, имеющая британский паспорт, является двоюродной сестрой президента Ильхама Алиева, президента Азербайджана. Ее покойный отец, Джалал Алиев, был известным советским и азербайджанским ученым-селекционером, государственным и политическим деятелем, олигархом и депутатом парламента страны. Он приходился младшим братом Гейдару Алиеву, бывшему главе КГБ Азербайджанской ССР, первому секретарю ЦК Компартии Азербайджана и третьему президенту Азербайджана с 1993 по 2003 годы. Сейчас страной правит его сын Ильхам.

Сама диджейка, по данным Daily Mail, тоже миллионер. Известная своим тусовочным образом жизни, Джавадова рассказывает, что в молодом возрасте переехала в Великобританию и основала промоутерскую фирму Love The Underground Records. Британский таблоид выяснил, что женщина живет в квартире стоимостью четыре миллиона фунтов стерлингов, а также владеет таунхаусом стоимостью пять миллионов фунтов стерлингов с видом на реку в Ричмонде-на-Темзе. Иззат Джавадову также описывают, как завсегдатая тусовочного острова Ибица, где, как предполагается, у нее есть вилла на берегу моря.

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