Серию терактов готовили в Днепре и Полтаве: кого планировали подорвать

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Кречмаровская Наталия
В Полтаве и Днепре злоумышленники готовили серию терактов — Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили совершение преступлений. По результатам спецоперации задержали двух агенток российской военной разведки (более известной как ГРУ). Они готовили подрывы судей и волонтеров.
Задержание. Фото СБУ
По данным СБУ, заказы российской спецслужбы выполняли две жительницы Полтавы. У них уже была судимость за наркоторговлю и кражи. Женщины попали во внимание агрессора через Telegram-каналы, где искали "легкие заработки" после выхода на свободу.
Агентки, чтобы подготовить покушения, разделились: одна осталась в Полтаве. Там она начала шпионить по местам работы и проживанию потенциальных "целей". Другая злоумышленница уехала с аналогичной целью в Днепр. Прибыв в Днепр одна из агенток получила от куратора координаты СВУ. Он был спрятан в багажнике скутера. Заминированный транспорт она припарковала возле авто местного судьи. Подрыв оккупанты планировали совершить дистанционно. Напротив локации злоумышленница установила телефонную камеру с удалённым доступом для российского ГРУ, чтобы отследить прибытие чиновника на место запланированного теракта. Именно в этот момент ее задержали.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (окончено покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц);
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
В СБУ сообщили, что злоумышленницы находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что взрывчатку установили в одной из самых популярных гостиниц на западе Украины.