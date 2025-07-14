Серию терактов готовили в Днепре и Полтаве: кого планировали подорвать

В Полтаве и Днепре злоумышленники готовили серию терактов — Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили совершение преступлений. По результатам спецоперации задержали двух агенток российской военной разведки (более известной как ГРУ). Они готовили подрывы судей и волонтеров.

Задержание. Фото СБУ

По данным СБУ, заказы российской спецслужбы выполняли две жительницы Полтавы. У них уже была судимость за наркоторговлю и кражи. Женщины попали во внимание агрессора через Telegram-каналы, где искали "легкие заработки" после выхода на свободу.

"Фигурантки получили агентурную задачу на физическую ликвидацию представителей судейских коллегий и известных волонтеров с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ)", — говорится в сообщении.

Агентки, чтобы подготовить покушения, разделились: одна осталась в Полтаве. Там она начала шпионить по местам работы и проживанию потенциальных "целей". Другая злоумышленница уехала с аналогичной целью в Днепр. Прибыв в Днепр одна из агенток получила от куратора координаты СВУ. Он был спрятан в багажнике скутера. Заминированный транспорт она припарковала возле авто местного судьи. Подрыв оккупанты планировали совершить дистанционно. Напротив локации злоумышленница установила телефонную камеру с удалённым доступом для российского ГРУ, чтобы отследить прибытие чиновника на место запланированного теракта. Именно в этот момент ее задержали.

"Одновременно с этим была задержана ее сообщница по месту жительства в Полтаве. Установлено, что перед выполнением основных задач фигурантки выполнили "тестовое" — подожгли авто украинского воина", — сообщили в Службе безопасности.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (окончено покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В СБУ сообщили, что злоумышленницы находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что взрывчатку установили в одной из самых популярных гостиниц на западе Украины.