Семья с пятью детьми жила в посадке: дети ничего не ели и спали на земле

Пятерых детей в возрасте от 4 до 9 лет обнаружили полицейские среди зимы в самодельной халабуде. Вероятно, дети долгое время жили именно там. Рядом было двое взрослых. В импровизированном "доме" не было никакой еды.

Дети жили в антисанитарных условиях

Об этом в соцсети Facebook рассказала полицейская Олеся Мялковская, пишет местное издание "20 минут".

"За 9 лет работы видела всякое, но с таким сегодня столкнулись впервые. Как обычно стандартный выезд мобильной бригады, завершился нестандартным сообщением о том, что в посадке проживает семья с детьми прямо в так называемой халабуде. Приехав на место, но с трудом настигнув недохатке (сбитые гвоздями несколько палок и обтянутые аграрной пленкой), увиденное еще больше шокировало... 11 часов утра, а семья с 5 детьми (возраст от 4 до 9 лет) спали прямо на земле, постелив засаленный матрас поверх такого же грязного коврика. А эпогеем этого всего было хождение босыми ногами, без какой-либо обуви или носков. Когда поняли всю критичность ситуации, и то, что в гости пришли не их коллеги-бездомные, а соответствующие службы, — лицо, называющее себя мамой, нервно начало выкуривать сигарету за сигаретой тихо в сторонке (при этом из еды было аж ничего)", – написала сотрудница правоохранительных органов.

Полицейская отметила также, что семью видело огромное количество людей, ежедневно проходивших мимо. Однако все оставались в стороне от этого, даже не сделав маленький анонимный телефонный звонок.

Все же кто-то из людей, заметивших семью в лесу, обратился в полицию. Детей изъяли и передали медикам.

"Хочу поблагодарить работников Управления семьи, молодежной политики и защиты детей ТГС и Социальные Службы БШД, которые приезжали на вызов, а также отреагировавших КНП "Тернопольская областная детская клиническая больница" ТОС. Благодаря этим людям эти дети были сегодня помыты, осмотрены, накормлены и в дальнейшем будут пролечены! И на этом эта история точно не завершится! Спасибо тому, кто один из сотни (без преувеличения) все же обратился в полицию и сообщил об этом событии (большой плюс к карме). Не будьте равнодушными", — написала Олеся Мялковская.



