Семилетний мальчик застрелил шестилетнюю соседку: как это произошло

Полиция Киевщины расследует обстоятельства несчастного случая, в результате которого погиб ребенок в Бориспольском районе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГУ Национальной полиции в Киевской области.



Известно, что 23 августа около 16:00 в полицию обратился заявитель с сообщением о том, что в доме нашли 6-летнюю девочку без сознания, с ранением руки.



Правоохранители предварительно установили, что 7-летний мальчик вместе с девочкой-соседкой играл в доме, где проживает. Малолетний взял в руки охотничье ружье, принадлежащее его отцу, и выстрелил в сторону девочки. От полученных травм ребенок скончался.



Отца мальчика стражи порядка задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.



Следователи Бориспольского районного управления полиции Киевщины по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. В отношении отца мальчика возбуждено уголовное производство по фактам злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком и небрежного хранения огнестрельного оружия (ст. 166, ст. 264 Уголовного кодекса Украины).



В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

