Сделали «петарду» из TikTok: дети получают глубокие ожоги лица

Новый тренд из Тик-Тока наносит вред здоровью и жизни украинских детей. Они ведь делают "петарду" и попадают в больницу с глубокими ожогами лица. Это подчеркивают львовские врачи и призывают родителей и детей быть осмотрительными: только за последнюю неделю в больницу попали трое детей с такой травмой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Львовского городского совета.

Раненый ребенок от взрывчатки во Львове

В частности, в детскую больницу святого Николая Первого медобъединения Львова скорая доставила трех мальчиков, в возрасте 10, 11 и 15 лет, перед лицами которых разорвалась самодельная взрывчатка.

Между собой эти дети не знакомы, впрочем, объединяет их одно: все они изготовляли самодельную "петарду" по пошаговой инструкции в сети Тик-Ток. Дети брали пластиковую бутылку, воду, шарик из фольги, средство для очистки труб и мастерили из них взрывчатку.

Среди пациентов больницы святого Николая – 11-летний Вячеслав из Львовщины. Парень рассказал, что вместе с другом он увидел, как на улице другие подростки делали такую петарду по инструкции из соцсетей. Поэтому решили повторить: смешали все составляющие и потрясли бутылку, чтобы вызвать химическую реакцию. Прямо перед Вячеславом бутылка разорвалась, а ее содержимое попало прямо на его лицо.

Такие пациенты к нам попадают с глубокими химическими ожогами лица. Ведь средство для очистки труб, которое есть в этих так называемых "петардах", буквально разъедает кожу детей. Больше всего страдают глаза, ведь там самые тонкие ткани. Уже троим детям через неделю мы оказали помощь. У всех, к сожалению, останутся рубцы на лице", — говорит Галина Саян, ожоговый и пластический хирург, руководительница Городского центра термической травмы и ожоговой хирургии Первого медобъединения Львова.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Виннице мужчина решил на велосипеде переехать реку Южный Буг, однако лед оказался тонким и виннитчанин упал в холодную воду. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.