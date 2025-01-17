Сделали «петарду» из TikTok: дети получают глубокие ожоги лица

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Недилько Ксения
Новый тренд из Тик-Тока наносит вред здоровью и жизни украинских детей. Они ведь делают "петарду" и попадают в больницу с глубокими ожогами лица. Это подчеркивают львовские врачи и призывают родителей и детей быть осмотрительными: только за последнюю неделю в больницу попали трое детей с такой травмой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Львовского городского совета.
Раненый ребенок от взрывчатки во Львове
В частности, в детскую больницу святого Николая Первого медобъединения Львова скорая доставила трех мальчиков, в возрасте 10, 11 и 15 лет, перед лицами которых разорвалась самодельная взрывчатка.
Между собой эти дети не знакомы, впрочем, объединяет их одно: все они изготовляли самодельную "петарду" по пошаговой инструкции в сети Тик-Ток. Дети брали пластиковую бутылку, воду, шарик из фольги, средство для очистки труб и мастерили из них взрывчатку.
Среди пациентов больницы святого Николая – 11-летний Вячеслав из Львовщины. Парень рассказал, что вместе с другом он увидел, как на улице другие подростки делали такую петарду по инструкции из соцсетей. Поэтому решили повторить: смешали все составляющие и потрясли бутылку, чтобы вызвать химическую реакцию. Прямо перед Вячеславом бутылка разорвалась, а ее содержимое попало прямо на его лицо.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Виннице мужчина решил на велосипеде переехать реку Южный Буг, однако лед оказался тонким и виннитчанин упал в холодную воду. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.
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