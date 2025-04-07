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СБУ задержала семерых детей: что они совершили

СБУ разоблачила еще 7 несовершеннолетних поджигателей, которые по заказу РФ уничтожали релейные шкафы Укрзализныци

сегодня, 14:36
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Недилько Ксения

Служба безопасности разоблачила новых поджигателей, которые по заданию РФ действовали в северных и центральных областях Украины. Самому младшему из фигурантов исполнилось всего 12 лет, самому старшему – 16. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.

СБУ задержала семерых детей: что они совершили

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

Все они местные школьники и студенты, попавшие на крючок российских спецслужб при поиске легких денег на Телеграм-каналах.

После втягивания несовершеннолетних в подрывную деятельность оккупанты "нацелили" их на уничтожение релейных шкафов Укрзализныци.

"Для совершения поджогов фигуранты использовали легковоспламеняющиеся смеси, а затем фиксировали на видео возгорание поврежденных объектов.

По материалам дел, в Черкасской области разоблачены шесть несовершеннолетних поджигателей, которые учились в одной школе города Смела", – отмечают в СБУ.

Как установило расследование, сначала российские спецслужбы проверяли своих приспешников на готовность к диверсиям и терактам. Для этого оккупанты поручали им наносить провокативные граффити на стенах зданий.

После выполнения тестовых задач фигуранты подожгли несколько релейных шкафов и впоследствии получили из РФ новые инструкции: изготовить для теракта самодельное взрывное устройство (СВУ).

Злоумышленники не успели произвести взрывчатку, поскольку сотрудники Службы безопасности сработали на опережение.

Решается вопрос о квалификации действий фигурантов и привлечении их к ответственности.

В Чернигове задержан еще один фигурант. Им оказался 16-летний студент местного лицея, по заказу РФ пытавшийся нарушить железнодорожную логистику Сил обороны на севере Украины.

Для этого он должен поджечь несколько релейных шкафов входных светофоров, обеспечивающих бесперебойное движение грузовых поездов и военных эшелонов.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "по горячим следам" после поджога первого энергообъекта.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как жительница Бахмута планировала взорвать кучу людей на Днепропетровщине.

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