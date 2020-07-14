СБУ задержала автора "пленок Ермака" при получении 100 тысяч долларов

Служба безопасности Украины задержала Дмитрия Штанько вместе с сообщником во время получения денежного вознаграждения в размере 100 тысяч долларов США. Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на собственные источники в СБУ.

По данным издания, 14 июля сотрудники Главного управления СБУ пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы. Сейчас основное подозрение - совершение мошеннических действий на территории Украины. По этому делу задержан как раз и Штанько "за содействие в решении вопроса с правоохранительными органами по возврату изъятого имущества".

Дмитрий Штанько - предполагаемый автор "пленок Ермака". На записях брат главы Офиса президента Денис Ермак рассказывает о своих связах в верхушке украинской политики и намекает, что может помочь решить вопросы с назначениями нужных людей на нужные места.

Как ранее сообщали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский рассказал, кто и для чего делал эти записи. Зеленский отметил, что не может назвать имена людей, которые причастны к "пленкам Ермака" так как на данный момент следствие еще продолжается.

"Частично там есть объяснение того, почему я некоторых людей увольняю. На видео ничего нет. Ни одного человека, ни одной фамилии, которую упоминали – никого нет на должностях. И не потому, что мы их сняли. Их просто не было", – заявил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!