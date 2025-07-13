СБУ уничтожила агентов ФСБ, убивших украинского полковника в Киеве: Малыш раскрыл детали спецоперации

Служба безопасности Украины провела спецоперацию и ликвидировала российских киллеров, 10 июля убивших полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. По словам главы СБУ Василия Малюка, агентурная группа ФСБ была выведена из строя во время огневого контакта, когда попыталась сопротивляться во время задержания.

Глава СБУ Василий Малюк. Фото из открытых источников

10 июля в Голосеевском районе Киева агенты российских спецслужб совершили убийство полковника СБУ Ивана Воронича. Расследование установило, что за преступлением стоит боевая группа ФСБ, заранее направленная в Украину.

Следователи выяснили, что мужчина и женщина действовали по инструкции куратора из ФСБ, который приказал вести наблюдение за полковником, изучить его передвижение и передал координаты размещения оружия – пистолет с глушителем. После убийства Ивана Воронича злоумышленники пытались скрыться, однако их местонахождение было установлено в Киевской области.

Утром 13 июля СБУ совместно с Нацполицией провела спецоперацию. При задержании агенты ФСБ открыли огонь и были ликвидированы на месте.

"По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведочных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины — это смерть!", — рассказал Малюк.

Малюк поблагодарил сотрудников СБУ и Нацполиции за профессионализм и подчеркнул, что 85% вражеских преступлений СБУ удается остановить еще на этапе планирования. По словам Малюка, противодействие российским спецслужбам остается приоритетом в украинской безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что известно об убийстве полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве.

Также "Комментарии" писали, что глава СБУ Василий Малюк раскрыл детали двух покушений на президента.