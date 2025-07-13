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СБУ уничтожила агентов ФСБ, убивших украинского полковника в Киеве: Малыш раскрыл детали спецоперации

За убийство сотрудника СБУ в Киеве отвечала агентурная группа российских спецслужб. СБУ установила их локацию и уничтожила в ходе спецоперации.

13 июля 2025, 11:33
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Slava Kot

Служба безопасности Украины провела спецоперацию и ликвидировала российских киллеров, 10 июля убивших полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. По словам главы СБУ Василия Малюка, агентурная группа ФСБ была выведена из строя во время огневого контакта, когда попыталась сопротивляться во время задержания.

СБУ уничтожила агентов ФСБ, убивших украинского полковника в Киеве: Малыш раскрыл детали спецоперации

Глава СБУ Василий Малюк. Фото из открытых источников

10 июля в Голосеевском районе Киева агенты российских спецслужб совершили убийство полковника СБУ Ивана Воронича. Расследование установило, что за преступлением стоит боевая группа ФСБ, заранее направленная в Украину.

Следователи выяснили, что мужчина и женщина действовали по инструкции куратора из ФСБ, который приказал вести наблюдение за полковником, изучить его передвижение и передал координаты размещения оружия – пистолет с глушителем. После убийства Ивана Воронича злоумышленники пытались скрыться, однако их местонахождение было установлено в Киевской области.

Утром 13 июля СБУ совместно с Нацполицией провела спецоперацию. При задержании агенты ФСБ открыли огонь и были ликвидированы на месте.

"По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведочных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины — это смерть!", — рассказал Малюк.

Малюк поблагодарил сотрудников СБУ и Нацполиции за профессионализм и подчеркнул, что 85% вражеских преступлений СБУ удается остановить еще на этапе планирования. По словам Малюка, противодействие российским спецслужбам остается приоритетом в украинской безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что известно об убийстве полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве.

Также "Комментарии" писали, что глава СБУ Василий Малюк раскрыл детали двух покушений на президента.



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Источник: https://t.me/SBUkr/15308
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